Ana María Alvarado se destapa y muestra cuerpazo en bikini

Después de pasar en 2022 complicado en sus empleos, donde fue protagonista de escándalos por situaciones relacionadas con Gustavo Adolfo Infante y Maxine Woodside, la periodista Ana María Alvarado decidió relajarse y, de paso, deleitar a sus seguidores.

Y es que la presentadora de 'Sale el sol' y 'Todo para la mujer' presumió que después de los 50, está en su mejor momento. Anita, como le dicen de cariño, compartió varias fotografías en bikini desde las paradisiacas playas de Cozumel.

Los comentarios no se hicieron esperar para aplaudir a Ana: "Tú muy bien ! Que guapa! Confirmado y bien confirmado... eres ANITA LA MÁS BONITA. LA MÁS PRECIOSILLA Y LA MÁS EXITOSA".

En noviembre pasado, así celebró su cumpleaños:

Eso sí, el público es muy honesto con ella y le recomiendan: "Ya no regreses con Maxine, no te merecen, a ver qué hace sin tí, el programa se va a ir a pique ! Maxine no merece tu amistad, tú lealtad, tú cariño y apoyo incondicional, es hora de ver por ti!".

Incluso hay unos más atrevidos que le piden enseñar más piel: "El pueblo exige que abras tu Onlyfans y la voz del pueblo es la voz de Dios".

