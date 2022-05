Ana Claudia Talancón revela que será madre por adopción

Ana Claudia Talancón ha buscado ser madre durante muchos años y de muchas formas. Ahora, la actriz mexicana revela a CARAS que ha tomado una decisión para lograrlo ya que ha abierto el diálogo hacia la posibilidad de ser madre mediante la adopción.

“Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia”.

En un entrevista emotiva, Ana Claudia revela en esta historia publicada en la portada de la revista los muchos procesos que ha vivido en su intento de ser madre.

Se sometió a diversos tratamientos médicos en Estados Unidos y en México, tales como la extracción y fecundación de óvulos, ultrasonidos, análisis de seguimiento folicular y muchos más.

“Pero cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”.

Uno de los momentos más dolorosos que comparte Ana Claudia Talancón con CARAS es que, habiendo decidido olvidarse de los tratamientos médicos, finalmente tuvo una buena noticia que, sin embargo, la llevó a otra decepción.

“Cuando pensé que la maternidad no era para mí, mi novio me dijo que dejara toda la cuestión médica y que iba a pegar de forma natural. A los cuatro meses ‒en 2021‒ de manera natural, yo estaba embarazada, tristemente el proceso de gestación solo duró 10 semanas, para mí fue lo más doloroso, estaba sola en mi casa cuando tuve un aborto natural”, compartió.

En la entrevista, la actriz también cuenta cómo arropará a sus hijos y cómo se imagina la vida como madre y actriz.

Aquí puedes leer detalles de la entrevista: #EXCLUSIVA ANA CLAUDIA TALANCÓN SE CONVERTIRÁ EN MADRE POR MEDIO DE LA ADOPCIÓN