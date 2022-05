Ana Bárbara y Talina Fernández se ven las caras y aquello termina en llanto

La vida las unió hace dos décadas, cuando tras la muerte de Mariana Levy, Ana Bárbara se casó al poco tiempo con el viudo, José María Fernández 'Pirru', quien impedía que sus hijos convivieran con su abuela, Talina Fernández.

Así lo recordaron la presentadora y la cantante, en un encuentro que tuvieron en el programa Sale el sol.

En la sección 'Enfrentados', donde los invitados se abren de capa ante temas dolorosos, la Reina Grupera terminó en llanto al hablar de la muerte de su hermana, pero también al recordar otros episodios de su vida.

María, Paula y José Emilio son los hijos de Mariana Levy que Ana Bárbara cuidó como si fueran de ella, por lo que Talina nunca ha ocultado el gran agradecimiento que le tiene a la cantante.

"Yo puedo decir quién fuiste para mis nietos, cuando Pirru no me dejaba verlos. Cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza. Ana Bárbara me mandaba una Coca Cola helada y tú propiciabas todo para que pudiera verlos", reconoció Talina.

"¡Qué duras coas hemos vivido!", dijo Ana Bárbara, quien dijo no arrepentirse "de nada, hasta del escándalo de casarme con Pirru, de eso tengo tengo unas consecuencias maravillosas".

Ana compartió que quisiera que sus hijos la recuerden como una guerrera incansable. Mira el emotivo momento...