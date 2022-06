Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, confirma separación con el actor

Después de 3 años de proceso contra Pablo Lyle por homicidio imprudencial, su esposa Ana Araujo enfrentó rumores de una supuesta infidelidad y una separación con el actor, quien debe permanecer en Miami vigilado por las autoridades.

Hace unos días no quiso hablar del tema, pero la empresaria confirmó en un podcast que sí están separados, aunque no dio más detalles.

La confirmación se dio cuando Ana Araujo se refirió a Pablo Lyle como su "ex"... “En la fiesta yo feliz de que Pablo, mi exesposo fuera el centro de atención porque yo estaba atrás y él era social”.

También comentó que tuvo que ser valiente para convertirse en madre soltera: "Ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, muchas veces me la creí, lo intenté y la pasé muy mal, malas experiencias y perdí amistades por querer solucionarle sus problemas, y entendí que no hay que ser salvadores de nadie”.

Se dice que el comentarista deportivo Marc Crosas es el nuevo galán de Ana, pero en un reciente encuentro con la prensa, él se negó a confirmar algo. “¿No (quiero) hablar de qué?, es que yo no me dedico a esto, cuidado", dijo ante la insistencia de los reporteros.

Hace unos días, Ana estuvo en un evento donde resaltó que ha salido adelante como madre soltera:

“Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país, y pues te quedas como cabeza de familia, entonces no queda otra más que chambearle”, dijo.

Agradeció el apoyo de sus cercanos y se mostró optimista sobre el proceso contra Pablo: “Me ha abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas, las situaciones difíciles te hacen crecer como persona, ha pasado mucho tiempo, pero sin duda seguimos esperando”.