"¡Amo mi nariz!": Anahí se sincera sobre la cirugía plástica y posa con su doctor

Siempre es un secreto a voces los retoques que las famosas se realizan para lucir perfectas, pero Anahí decidió sincerarse al respecto y hasta mostró quién le ha tocado la cara en el quirófano.

A través de Instagram, la cantante decidió mostrar su agradecimiento con el Dr. Raúl López Infante, y le dedicó un mensaje:

"Hace unos días visité a mi doc a quien quiero muchísimo y le estoy eternamente agradecida.

Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien se hace algo, pero en esta vida a mi ya no me asustan las críticas. ¡Amo mi nariz!

Y por el contrario, creo profundamente en la fuerza energética que tiene reconocer y agradecer a quien en la vida hace algo por ti. Así que, si quieren saber, este señorón es el máster".

Por su parte, el cirujano le agradeció a Anahí en sus redes sociales:

"Siempre es un Honor y un Halago con Gran Satisfacción poder atender a Personas tan Lindas por Dentro y por Fuera!! Gracias por tus Palabras de agradecimiento, lo cual es un “ Don de gente Noble”!!!".

La duda ahora es... ¿Ha sido la única cirugía de Anahí?