Amistades de corazón: Montserrat Oliver, Yolanda Andrade y su inseparable historia

“Ah, ah, ahí madre!… ¡Qué pasó! ¡Cómo están! ¡Qué dicen!”, era el clásico saludo de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en su programa ‘Las hijas de la madre tierra’, que hace dos décadas da a visibilidad, sin que nos diéramos cuenta, a una pareja cuyo amor traspasó a la amistad eterna.

Yolanda y Montserrat son de esas famosas a las que siempre visualizamos juntas, y gracias al avance del tiempo y la apertura a temas de la diversidad sexual, finalmente pudieron confirmar que alguna vez vivieron algo más que una amistad.

En una entrevista que Yolanda Andrade otorgó a Joaquín López Dóriga, recordó cómo se enamoró de Montserrat tras conocerla en un evento de Televisa, en la época cuando era protagonista de la telenovela 'Sentimientos Ajenos', con Chantal Andere y Carlos Ponce. Debido a que quería "echarse un taco de ojo" con las integrantes de un coro navideño que había montado los productores Luis De Llano y Marco Flavio Cruz, asistió "y de pronto que viene Montserrat con un vestido rojo, y volteo y la veo, y dije: ‘¡No, no puede ser!’, y me dijo mucha emoción y dije: ‘¡No’mbre, Dios mío! Si esta mujer me hace caso, ya me pongo en paz’, porque yo, pues estaba en edad de vivir experiencias padres".

"Dios me la mando, gracias señor. ¡Aleluya!, y pues que la veo y dije: ‘¡Ya me enamoré!’, es en serio. Joaquín, ¿cómo no te vas a enamorar? Cualquiera se enamora de Montserrat", confesó Yolanda. En ese tiempo, Montserrat estaba casada con un hombre, llamado Henry, pero Yolanda la conquistó de inmediato, así que le pidió el divorcio con tal de vivir con Andrade.

Su historia de amor duró una época, hasta que Yolanda le fue infiel a Montserrat con Verónica Castro, como lo contó en la entrevista con López Dóriga.

Pero mientras eso ocurría, su evidente complicidad quedaba en evidencia por televisión. Comenzaron un 5 de marzo del año 2000 en el canal Telehit, por idea de Ariana Azcárraga, quien conocía la gran química entre ellas y les indicó que se grabaran en sus aventuras.

Un año después se anunciaba el término del programa, pero el formato era tan original, que Unicable fue el canal para que siguieran hasta la fecha, con ‘MoJoe’. Antes de que existiera YouTube, historias de Instagram y redes sociales, ‘Las hijas’ era la ventana para ver a los famosos en su intimidad.

De ahí surgieron ‘Las Lagartonas’, como llamaban al grupo de amigas de Yolanda y Montse, que incluía a Kate del Castillo, Fabiola Campomanes y Roxana Castellados.

Sus viajes a Las Vegas o las charlas entre amigas en la intimidad era el gran atractivo del programa, que de inmediato se convirtió en un referente de la diversidad.

Era un rumor que entre Montserrat y Yolanda había algo más que una amistad. Y hasta hace poco se confirmó que fueron novias durante 10 años. El tiempo pasó y afortunadamente existieron avances a favor de la comunidad LGBTQ+, como el matrimonio igualitario. Montserrat y Yolanda incluso pudieron salir del clóset oficialmente, cosa que 20 años atrás hubiera sido inimaginable en la televisión.

La amistad entre Yolanda y Montserrat parece a prueba de todo, pues ni su rompimiento amoroso las separó, y seguramente seguirán juntas para traernos diversión en la televisión.

