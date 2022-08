Américo Garza revela que Karla Luna le fue infiel con poderoso NARCOTRAFICANTE

En el pleito que tienen con la familia de Karla Luna por la convivencia con las hijas que tuvo con ella, Américo Garza salió a defenderse y terminó revelando secretos que encendieron aún más el escándalo.

El esposo de Karla Panini reveló que el padre de Karla Luna estuvo preso por vender drogas y hasta lo acusó de ofrecer a sus hijas a hombres a cambio de dinero.

"Yo sé quienes son, si a sus propias hijas las ofrecían y las vendían, ¿cómo crees que yo les voy a dejar a mis hijas?", dijo el empresario. Recordó que el padre de Karla Luna ofreció a sus hijas a un narcotraficante de Chicado, "a quien le decían Chris. Karla no se dejó que la llevaran, pero a Erika Luna (su hermana) sí se la llevaron a Puerto Vallarta, ella de 13 años".

También recordó que la familia materna se llevaba a su hija Sara a una colonia en Nuevo León a buscar drogas, además de acusar a la abuela materna de robarle sus juguetes para revenderlos: "Sara recuerda que su abuelita vendía sus cosas en los mercaditos".

Y por si fuera poco, acusó a Karla Luna de haberle sido infiel con un importante narcotraficante. Eso dijo al recordar que él se casó con Luna porque a ella le diagnosticaron cáncer, y que antes de que él iniciara su romance con Karla Panini, ella ya tenía otro romance. "Cuando empecé una relación formal con Panini, Karla ya había tenido como dos o tres novios, no se hagan, no lo quieran ocultar. Todos nos hicimos mucho daño, pero lo hablamos y dijimos que lo dejáramos hasta ahí".

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quienes... Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó, no era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel", dijo Américo.

"Me sorprende que no haya salido, aún, en el libro donde salen las artistas", refiriéndose a 'Emma y las otras señoras del narco' de la periodista Anabel Hernández.

"Con ese personaje yo descubrí a Karla, a mí me intentaron secuestrar y puse cámaras escondidas en mi casa y solo un amigo tenía acceso. Yo sabía con quién estaba", dijo Américo Garza.