Américo Garza feliz con Karla Panini, pero la familia Luna lo acusa de sustracción de menores ¡y buscan arrestarlo!

La polémica persigue a la pareja conformada por Karla Panini y Américo Garza, quienes negaron lo que recientemente se dijo sobre una posible separación luego de haber luchado por su amor.

La ex 'Lavandera' negó estar en crisis con su esposo, quien era pareja de su amiga y compañera Karla Luna. Incluso bromeó en Instagram sobre que solo se separan para ir al baño.

Pero no todo está bien para Américo Israel Garza Enríquez. Y es que deberá dar la cara ante las autoridades, pues la familia de la fallecida Karla Luna tiene un as bajo la manga, con el que pretenden hacerlo cumplir con la convivencia de sus hijas con la familia materna.

Manuel Jezzini, abogado de la familia Luna, contó a Javier Ceriani y Elisa Beristain en 'Chisme no like', que Erika Luna, hermana de Karla, demandó a Américo para lograr convivir con sus sobrinas, pero él no cede.

"El día de ayer iba a ser la convivencia, pero el demandado Américo Garza no se presentó a la audiencia".

Es por eso que lo demandarán por sustracción de menores. Así lo explicó el abogado:

"Hace tiempo nos hemos dado cuenta que el hoy investigado Américo Garza ha incumplido, impedido, ha obstaculizado las convivencias que fueron decretadas dentro de un procedimiento familiar. Ha impedido que estas se lleven a cabo, de las niñas con sus familiares.

"Esa conducta se encuentra tipificada como delito en el Código Penal de Nuevo León como sustracción de menores, es un tipo especial en el que derivado de una conducta genérica, se considera que esta podría ser también ese delito", explicó.

"En ese entendido, después de investigaciones realizadas por la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, después de que Américo Garza perdiera los amparos, pues hoy día, la Fiscalía le solicita a un juez de control que cite a Américo Garza para formularle imputación por el delito de sustracción de menores.

"En un momento determinado y después de determinados trámites, la intención es que, una vez que concluya el procedimiento haya una sentencia condenatoria en la que pues se obtenga una pena de prisión en contra de él". Y advirtió: "Si él no cumple con la ley, tarde o temprano va a enfrentar consecuencias legales que pueden ser interesantes, no nada más porque pueda haber una pena de prisión, sino que ese tipo de actitudes impactan en cuestiones importantes como es la custodia interina a largo plazo de los menores".

Eso sí, admitió que aunque la familia Luna no había querido promover un arresto contra Américo, por cuidar a las niñas, ahora sí lo considerarían, con tal de poder verlas.

"Con el famoso arresto no queríamos afectar la salud de los menores. Desgraciadamente el desenvolvimiento de Américo Garza no ha sido el más responsable, el más maduro; no es el de un padre que vela por el bienestar de sus hijas, y por lo tanto, voy a proponer que modifiquemos esa resolución que parecía que habíamos tomado de manera definitiva. Como firma legal creemos que es momento de activar esa situación para que se respete.

"Vamos a buscar materializar el arresto que estaba pendiente de ejecutar derivado de los incumplimientos en los juicios primarios, los de los abuelitos y los hermanos, traíamos la orden de un juez donde podíamos arrestar a Américo. No habíamos querido hacerlo para que las niñas no tuvieran imputadas en lo personal; sin embargo, el abuso es bastante, muy poca madurez y responsabilidad, y creemos que nos vamos a ver en la imperiosa necesidad de materializarlo", dijo el abogado de la familia de Karla Luna.

