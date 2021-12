Ambición, violencia y herencia millonaria: Olga Wornat destapa lo que esconde la familia de Chente

Para Olga Wornat, escribir El último Rey va más allá de un relato biográfico. Es la oportunidad de ofrecer una investigación completa que retrate el ser humano que está detrás de la estrella que ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y cuyo prestigio es el pasaporte para la comunidad artística mexicana. Pero, ¿cuál es el vínculo de una escritora argentina con la máxima estrella de la canción mexicana?

En entrevista con TVyNovelas, responde: “A mí me encanta esa música desde que tenía 15 años. Es admirable su perseverancia; dejó atrás la miseria en la que vivía. Él creía en sí mismo, tenía talento y llegó”. Una de las características del Charro de Huentitán, por años, fue la uniformidad de sus respuestas; su forma de pensar estaba arraigada a lo que le inculcaron de niño: “Una de las cosas que me pudo impactar –de Vicente– fue ese concepto del macho mexicano y Cuquita (su pareja) como la mujer sumisa”.

EL ROMPIMIENTO DERIVÓ EN EL RAPTO DE VICENTE Uno de los hechos que marcan la vida de Chente es el secuestro de su hijo Vicente, y es justo con ese asunto con el cual arranca su relato, con quien la escritora denomina “su hijo más frágil emocionalmente”: “Desde que nació Vicente Jr., su padre siempre lo sacó adelante; le generaba culpa saber que era un hijo frágil emocionalmente. Nunca pudo construir algo fuerte en vida, a pesar de que su padre trató e hizo todo lo posible para que tuviera algo de qué vivir”.

Para Wornat, estos elementos le permiten deducir que dentro de la familia Fernández hay un rompimiento familiar que derivó en el rapto de Vicente. “Hoy, Vicente Jr. sigue pensando que su hermano tuvo que ver en el secuestro. Yo consulté con Max Morales, experto en secuestros, y me dijo que Vicente no hizo terapia, él sigue con estrés postraumático, porque el padre no cree en las terapias, nunca creyeron porque estaban secuestrados”.

Tras el señalamiento, Wornat precisa: “Si Gerardo tuvo o no que ver con el secuestro, no lo puedo poner, porque al margen de que siempre hay alguien de la familia que pasa el dato, en este caso yo creo que es más profundo. Desde antes venía esa relación de odio, y por eso es que Vicente sospecha que Gerardo lo podía mandar secuestrar”.

“GERARDO MANIPULABA A SU PADRE Y AGARRÓ A CULATAZOS A JUAN GABRIEL” De acuerdo con la información recabada por la escritora, este presunto odio no es novedad.

“Lo que no pude detectar es cuándo se quebró la relación, y cuándo Gerardo se convirtió en eso que se convirtió, porque Gerardo manipulaba a su padre. A don Vicente nunca le importó el dinero, siempre decía que la plata va y viene. Es inconmensurable la plata que tiene Vicente Fernández, y todas las marcas están a nombre de Gerardo; yo pensé: ‘¿Sus hermanos lo sabrán?’. Y eso continuaba aumentando el odio”.

Sobre la personalidad del mediano de los Fernández, Olga asegura que muchos disgustos de don Vicente con estrellas como Juan Gabriel fueron provocados por el temperamento de Gerardo: ”El rompimiento con Juan Gabriel era porque le tenía miedo a Gerardo; él lo agarró a culatazos, y de esto, el padre nunca se enteró. Gerardo iba armado y Juan Gabriel jamás le comentó.

“NO CREO QUE GERARDO SEA MÁS PELIGROSO QUE A LOS QUE ME ENFRENTÉ EN MI CARRERA”

Es evidente que, al tocar a una de las familias más queridas de México, Wornat experimente de nueva cuenta la adrenalina de publicar temas de alto riesgo.

Al cuestionar a pregunta expresa si “meterse con una de las familias intocables del ambiente artístico es un riesgo”, responde con plena seguridad: “Nadie se metía con ellos y todos le tenían miedo. Iba a Guadalajara y me decían: ‘Cuidado con Gerardo, es peligroso, tiene relaciones y es peligroso’. No creo que sea más peligroso que a los que me enfrenté en mi carrera. Ya aprendí, estoy curada y tengo la piel curtida, ¿qué puede hacer?”.

Al cuestionarla si exponer las intimidades del ídolo podría dejar un desgaste en su imagen, Wornat responde de manera inmediata: “No creo que la gente vaya a dejar de quererlo y de emocionarse con una canción de Vicente por este libro. Conocerán al hombre, y quizás algunos se sentirán identificados. Yo historias rosas, no, y cuentos de hadas, menos. Dejé de creer en ellos desde hace mucho tiempo”, finalizó.

