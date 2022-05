Amaranta Ruiz llega por primera vez a Televisa y celebra 30 años de carrera

Los pasillos de Televisa son desconocidos para ella, nunca quiso trabajar allí porque es la empresa en la que su padre, José Carlos Ruiz, ha hecho su carrera, y no quería que la etiquetaran de que tenía trabajo gracias a él. Pero ahora, 30 años después de que Amaranta Ruiz iniciara en la actuación, le dijo sí por primera vez a una telenovela en La Fábrica de Sueños.

Fue el productor Roy Rojas quien la convenció para que aceptara debutar en la telenovela La herencia, melodrama en el que interpreta a Adela Cruz, una madre aguerrida que hace todo por sacar a sus hijos adelante, algo que ha sido todo un reto para ella, pues no es mamá en la vida real.

Estás debutando en Televisa, ¿te puso un poco nerviosa o ansiosa el comienzo? Al comienzo sí, pero he estado muy contenta con el personaje que tengo en el proyecto. Te sientes como la nueva del colegio, pero es parte de la vida actoral, asumir retos, y me siento feliz y agradecida.

Vienes de otras empresas y de otros formatos, ¿cómo describes todo este proceso, es diferente o es igual a lo que hacías antes? La técnica actoral es la misma, pero no es lo mismo trabajar con un director con el que has trabajado mucho tiempo y que sabes quién es, a de pronto enfrentarte a un ser humano nuevo, con una estructura diferente, un productor que apenas estoy conociendo; pero creo que con disciplina y con las herramientas que uno tiene se logra el objetivo. Creo que todo ha salido muy bien.

Ya tienes 30 años de carrera artística, ¿por qué no se había dado la oportunidad de entrar a Televisa? Todo sucedió, ahora sí que... había una vez (risas), un papá (José Carlos Ruiz) que trabajaba en una empresa, en la que yo nunca quise trabajar para no estar en el mismo lugar de trabajo y para que no me estigmatizaran y dijeran que si yo tenía un lugar, era porque mi papá era actor. Siempre quise ser actriz, y mi papá me decía que era algo muy serio y que tenía que pensarlo bien; fue entonces como un reto muy grande y una manera muy pedagógica de picarme la cresta para que yo realmente tomara en serio esta carrera. La opción más fácil era irme a otra televisora, y ahí estuve, en TV azteca, 27 años trabajando, siendo conductora, actriz, haciendo comedia y telenovelas. Después me fui a trabajar a Telemundo e hice tres proyectos, y de pronto recibí la invitación de estar en La herencia, y con una gran alegría decidí que era el momento, y ahora estoy celebrando mis 30 años de carrera con esta telenovela en Televisa por primera vez.

Sobre este personaje, ¿qué te ha permitido explorar o experimentar? En primer lugar, ser madre, porque yo en la vida real no lo soy. En segundo, honrar el empoderamiento femenino, a las mujeres mexicanas que todos los días tienen que dejar encargados a sus hijos con algún familiar, a ver qué hacen con ellos para poder salir a trabajar, conseguir el pan y regresar a sus casas para seguir siendo madres y educadoras sin poder tirar la toalla.

Es curioso que una mujer que no tiene hijos le rinde un tributo a esas mujeres que sí los tienen a través del personaje de una historia... Sí, es una gran responsabilidad de todas las mujeres que tenemos la oportunidad de estar en un medio de comunicación, de llevar un mensaje a la sociedad y que tenga eco. En este caso, creo que a pesar de los inconvenientes, del dolor, del sufrimiento que pueda tener, siempre hay algo dentro de ti que te permite estar en pie y tener una buena actitud frente a lo que sea, y esta mujer que interpreto, a pesar de que le pasan 25 cosas, porque tiene un papá que es viejo y está enfermo, tiene un hijo en plena adolescencia que le saca canas verdes, y tiene otro hijo que ya es un poco más maduro, pero que debería serlo más, ante todo esto prevalecen unas ganas de sobrevivir, un amor por la vida, un agradecimiento a los patrones y unas ganas de decir: voy a salir adelante a pesar de lo que pase como tantas mujeres en el mundo.

¿Crees que el amor se vive de una forma distinta a los 50 años, como tu personaje? Lo voy a contestar como Amaranta: yo no creo, creo que al ser humano nos gusta el clan, nos gusta la piel, nos gusta que nos contengan, nos abracen, nos cuiden, nos mimen, nos consientan, y dar lo mismo a cambio; entonces pues no, yo puedo decir que en este momento de mi vida estoy completa y profundamente enamorada, y quiero igual que quería a los 20 o 30 años. Estoy con esa entrega y con esas ganas de estar con alguien y de desear a alguien y de quererlo ver, así estoy entonces.

¿Como una jovencita? Pues mírame... (risas).

¿La edad entonces sólo es un número? Sí, todo es cuestión de actitud. Conozco a muchas personas de 20 años que están esperando casi la muerte, viven sin motivación, amargados, sin nada que desear de la vida; en cambio, yo tengo pasión, ganas de vivir y de trabajar. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer lo que amo y eso me da vida. Claro, el trabajo, además de mi familia y mi novio.