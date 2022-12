¡Aman la soltería! Marlene Favela, El Potro y otros famosos que prefieren estar solos

Para ellos, la frase ideal parece ser: “Estoy encantado de estar felizmente soltero y no infelizmente casado”. Y aunque tienen virtudes y cualidades que conquistarían a cualquier pareja, las flechas de Cupido se han desviado, dejándolos ilesos del mal del amor. Algunos han sido protagonistas de éxitos que han dado la vuelta al mundo, otros son galanes en potencia y unos más influencers que comienzan a brillar en redes sociales y la pantalla chica. Lo tienen todo, menos alguien que les mueva el piso. Nos fuimos a los foros de televisión y alfombras rojas para que las estrellas nos contaran las razones que los mantienen libres y sin compromisos. Su argumento: “Me gusta ser soltero. Siempre estoy ahí cuando más me necesito”.

VENTAJAS DE LA SOLTERÍA

Según encuestas de terapeutas de pareja, estos factores son los que motivan a muchas personas a evadir el compromiso de pareja.

Disfrutan una mayor sensación de libertad.

No le rinden cuentas a nadie.

Aprecian los momentos de soledad.

Profundizan en quién es y qué quiere.

Tienen más tiempo para cuidarse.

Están abiertos a nuevas experiencias.

Ahorran mucho dinero.

Al no tener pareja, no se preocupan por pagar el doble.

Tienen más tiempo libre para hacer las cosas que disfrutan.

Existe sanidad emocional; su autoestima mejora y la ansiedad disminuye.

MARLENE FAVELA

"Me he dedicado por completo a la crianza de mi hija, Bella, por eso he descuidado esa parte; quiero verla crecer y estar presente en cada una de sus etapas. En los tres años que he estado sola he sido muy feliz, no me arrepiento de esa decisión. Sé que tendré que rehacer mi vida; entonces, si llega el amor, perfecto, y si no, también. En estos momentos, no sé a qué hora tendría tiempo, si me la paso en clases de la niña; al menos que me consiga algún maestro o algo por ahí. Vamos a darle tiempo para que sea la persona correcta y que sea en el momento correcto; eso sólo Dios lo decide”, expresa la actriz.

Marlene Favela prefiere la soltería

LUIS 'POTRO' CABALLERO

“Estoy soltero porque, en estos momentos, no tengo tiempo para una relación; con el pódcast y mi participación en Las estrellas bailan en Hoy, no hay cabida para un romance. Los pros y contras de la soltería dependen de cada uno. Después de mi última relación, valoré tener tiempo para mí; es bien divertido porque puedes aterrizar tus proyectos y hacerlos con mucho más enfoque, a diferencia de una persona que está en un compromiso. Soy un hombre chapado a la antigua: creo en el matrimonio, en la familia y estoy seguro que todo eso llegará en algún momento de mi vida”, nos dijo el polémico participante del reality transmitido por las estrellas.

Luis Caballero 'Potro' fue uno de los famosos que asistieron.

REBECCA DE ALBA

“Sigo soltera, pero es curioso: en redes me casan, y luego eso también es un problema: le ponen nombre y apellido, pero nada que ver. Sigo soltera, pero no pierdo la fe. Hace poco tuve una mala experiencia con un patán; lo conocía de hace tiempo, estuvimos juntos dos años y quiso aplicarme gosthing (cruel manera de acabar con las relaciones en la era digital, desapareciéndose repentinamente). Creo que le dio miedo el compromiso, y la vida hay que correrla con todos sus riesgos. Siempre hay que atreverse a dar el paso y buscar nuestra felicidad”.

Rebecca de Alba

LUCÍA MÉNDEZ

“En general, no soy una persona que se conforme con facilidad, eso tampoco facilita las cosas. Creo que las personas adecuadas te las pone Dios, porque cuando uno decide siempre hay equivocaciones. He metido la pata hasta la rodilla, y ya no quiero sufrir; en mi última relación no me fue nada bien, sufrí mucho. Me encantaría encontrar un buen hombre, trabajador, que tenga lo suyo; no pido un millonario, sino alguien maduro, alegre, que me haga reír y sepa lo que quiere”.

Lucía Méndez

LETICIA CALDERÓN

“Descubrí que Luciano y Carlo son celosos, pero a veces este último me dice que me anime a tener novio. Entonces le pregunto para qué si ya con ellos tengo (risas). Ahorita estoy soltera, quizá más adelante llegará un hombre a mi vida que se sume a mi felicidad, a mis actividades y que se deje consentir y apapachar. No niego que hay pretendientes, pero nada formal. De momento quiero dedicarle tiempo a mis hijos, creo que vale la pena. Ya ellos estarán próximos a volar solos, y entonces me daré tiempo para mí”.

Leticia Calderón

LAURA ZAPATA

“Hoy es más difícil enamorarme; soy una mujer completa que no la conquistan con cuentos. La plática y la inteligencia son para mí cosas muy importantes. Para estar guapa se hace lo que se puede, trato de estar activa siempre; soy una persona que trabaja en su felicidad, que aún no se hace arreglitos, pero no estoy cerrada. A mí me encantaría enamorarme de un hombre inteligente, que tenga sus finanzas en orden y esté sano del cuerpo, del alma y de la mente, que le guste viajar, conversar, hacer sobremesa; no busco cosas complicadas. A estas alturas no le tengo miedo a nada, y a veces si extraño ese abrazo y el compartir con alguien mi día a día”.

Laura Zapata

SILVERIO ROCCHI

“La ventaja de ser soltero es que tienes la oportunidad de estar más enfocado en tu trabajo, en tu profesión y en tu crecimiento personal. Para tener una relación con alguien más primero debes estar bien contigo, ser estable emocional y económicamente para poder brindar seguridad a tu pareja. El contra es que, si eres emocionalmente inestable, la pasarás mal llenando vacíos con cualquier persona, te sentirás deprimido y quizás con ansiedad”. Después de estar casado, el exfutbolista nos dijo si sigue creyendo en el matrimonio: “Vengo de una familia con principios y valores muy arraigados, por eso creo que el matrimonio es un error que todos los seres humanos deben cometer por lo menos una vez en su vida; sin embargo, no creo en él, ni tampoco en una firma que avale el hecho de ‘Tú me perteneces’ o ‘Yo te pertenezco’ porque nadie es de nadie. Ya me casé y ya me divorcié; por ahora, prefiero estar con alguien con quien pueda llegar a acuerdos porque los dos queremos, y no porque tenemos que hacerlo. En este momento, en mi mente no está volverme a casar”.

Silverio Rocchi

EMILIO OSORIO

“Los contras de ser soltero es que a veces te sientes solo, y si acabas de terminar con tu novia, debes evitar un rato las redes sociales para no verla. Obviamente debes cerrar ciclos y abrir otros, sin contar que a cada rato te recuerdan a tu ex. Y los pros de no tener novia es que tienes libertad y oportunidad de conocer a más personas. Siempre he dicho que el amor de tu vida está por ahí rondando, y después de que lo conoces, hay otro (risas). Respecto al matrimonio, respeto a quien decide casarse, lo aplaudo; a mí me gustaría más una boda espiritual, donde haya mar como telón de fondo”.

Emilio Osorio

REY GRUPERO

El youtuber confiesa disfrutar mucho la soltería, “porque tienes el tiempo para estar contigo mismo, no tienes que dar cuentas de a dónde vas o con quién. Contras sólo veo uno: a veces, en las noches, hace falta un abrazo cariñoso o una buena plática”. En su opinión, “el matrimonio apaga el amor, y las cosas se empiezan hacer por obligación. A mí me gusta más vivir en unión libre, y si en este momento llega el amor de mi vida, le diría que, en vez de casarnos, estuviéramos juntos así. Y si ya de plano la veo muy insistente, ¡pues ya me caso! (risas)”.

Rey Grupero

CARMEN AUB

“Los galanes pueden seguir enviando sus solicitudes (risas). No me considero complicada en las relaciones, pero tal vez debería volverme más estricta. Definitivamente, algo tengo que cambiar porque de seguro lo estoy haciendo mal. Ser figura pública juega un gran papel; tal vez algunos hombres se sientan intimidados, puede ser que sean muy machistas en ese aspecto, y también mi vida la paso de un lado a otro. Esa falta de estabilidad hace difícil una relación. Me gustaría encontrar un hombre con personalidad, detallista, que me haga reír, que sea lindo. No quiero a alguien que diga ‘Sí’ a todo lo que yo diga; quiero que también tenga la potestad de dar su punto de vista”.

