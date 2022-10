Amaia Montero desaparecida: Las versiones que circulan sobre su misterioso caso

La cantante española Amaia Montero causó gran preocupación entre sus seguidores, luego de que el 16 de octubre subiera a su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro, donde luce cansada y desmejorada.

A esto se sumaron respuestas y publicaciones de la intérprete de La playa, quien a la pregunta de un seguidor sobre cómo se sentía, respondió: “Destruida”.

En la fila de comentarios, donde muchos aprovecharon para enviarles mensajes de ánimo y recordarle que es ‘la reina del pop’, ella agregó la frase: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

¿Amaia Montero está desaparecida?

El programa español Fiesta contactó a Marcelo Vaccaro, productor musical para América Latina de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh, quien no supo responder sobre lo que estaba pasando, y dijo que tal vez se trabaja de un hackeo a sus redes sociales.

Se dice que la cantante intentó ponerse en contacto con él, pero por la diferencia de horario, esto no fue posible. Marcelo trató de devolverle la llamada a Amaia Montero sin éxito, ya que no pudo contactarla; ahí surgió el rumor sobre la supuesta desaparición o el ‘paradero desconocido’ de la cantante.

Amaia pasa por un mal momento

Sobre la supuesta desaparición de la artista, su hermana Idoia Montero desmintió el rumor que aseguraba que todos desconocían su paradero. “Amaia no está pasando por su mejor momento”, se limitó a responder cuando fue buscada por el programa Espejo Público.

En la breve entrevista, dejó claro que ella no es la representante de la cantante y que no es la persona indicada para hablar sobre su vida personal. Adelantó que será la propia Amaia quien dé explicaciones si así lo decide.

No solo su hermana está cerca de la intérprete, también su madre Pilar Saldías se encuentra pendiente de la salud mental de su hija, y ambas han sido su núcleo y su sostén durante los últimos días, según fuentes de El Español. Los amigos de la cantante también estarían muy pendientes de ella.

Tras la polémica foto, la cantante de 46 años se ha mantenido activa en redes sociales, donde compartió un fragmento de su canción La Boca del Lobo, y un recuerdo con Residente, de Calle 13.

Sigue el chisme:

Fernando Colunga reaparece tras el shock que causó con una fotografía

Ideas de disfraces de Halloween en familia (FOTOS)

¿Qué le pasó a Amaia Montero?