Alumno de 'La Academia' pide salir por "ansiedad y crisis existencial"

Después de apenas una semana y tres conciertos de 'La Academia', Emilio anunció su deseo por abandonar el reality show de TV Azteca porque no se encuentra en su mejor momento mentalmente.

Así se lo compartió a sus compañeros, a quienes reiteró que su deseo sí es cantar, pero simplemente no puede hacerlo bien:

"Es un sueño, por algo hice el casting. Pero si no estás bien mentalmente, está bien cabrón. Ni siquiera lo he hecho bien. Necesito una terapia, sin cámaras, ni nada. En mi mente siempre está dar el 100% pero sé que no estoy dando ni el 60%", dijo a sus compañeros.

La noticia sorprendió a todos, pues el abogado que intentaba ser famoso cantante, ahora quiere renunciar a la oportunidad de estar en 'La Academia'.

Más tarde, en una charla con Alexander Acha, director de 'La Academia', le reiteró sus motivos:

"Por la ansiedad, porque me quita la paz. Cuando le comenté sí era verdad lo de la crisis existencial, y de eso vienen cosas de afuera que me causan incertidumbre, cosas que tengo pendientes con otras personas, que no las resolví", dijo.

"Este domingo quería irme, ya no soportaba mi ansiedad y crisis, aún la siento pero quiero pelear por lo que he soñado. Esto me supera, yo nunca sentí ansiedad. Los ejercicios de respiración los hago y no me calmo", confesó.