Altair Jarabo nos da detalles de su boda en París y confiesa si ya quiere tener hijos

Faltan algunas semanas para que Altair Jarabo protagonice el día más importante de su vida: su boda con Frédéric García. El enlace será, nada más y nada menos, en la denominada Ciudad del Amor: París, Francia, donde la actriz permanece desde hace varias semanas para ultimar fecha y detalles, de los cuales nos dio santo y seña en entrevista vía telefónica.

¿Lista para tu próxima boda? "¡Estoy supercontenta y nerviosa! Se acerca el gran día. Estoy conmovida porque ya no es un secreto que mi boda va a ser en Francia, y mucha gente que me quiere hará un esfuerzo grande por venir acá, tan lejos. Eso genera obviamente que yo desee que pasen una noche espectacular y divina. Tengo una combinación entre nervios, emoción y mucho agradecimiento.

¿Por qué decidieron realizarla allá? "Frédéric, mi prometido, es francés, y yo siempre tuve en mente que mi boda iba a ser donde estuviera la gente que tiene que estar, así que no se nos hizo descabellado, cuando estuvimos peloteando ideas, que fuera en Francia. Además, después de un año de pandemia, en el que todo el mundo ha estado tan guardado, dijimos: “Bueno, en una de esas se animan”. Al principio dijimos que íbamos a hacer algo en México también, pero queremos dar una experiencia increíble a nuestros familiares y amigos que nos acompañarán.

¿Cuántos invitados habrá? "Estoy todavía en la parte de la confirmación, porque aunque muchos ya lo hicieron, me han pedido que les dé chance. Primero tenía otra fecha y la tuve que mover, porque no estaban listas las restricciones para venir desde México. Ahora ya se puede si estás vacunado. Sólo nos falta definir la fecha exacta, dependiendo de las confirmaciones.

¿Un aproximado? "Creo que 120.

Platícame de tu vestido, ¿quién fue el diseñador? "Voy a usar dos; el de la ceremonia civil es otro. Encontré y compré en París un diseño increíble de un modisto llamado Zuhair Murad. Mi vestido de la fiesta es clásico, pero tiene un toque inolvidable. No es cursi, no es romántico, no es de princesa ni de nada; es relativamente simple.

¿Qué menú servirán? "Comida francesa; si los invitados viajan de tan lejos, merecen una experiencia diferente.

¿Dónde será la luna de miel? "Ya me siento en una; entre que estoy de vacaciones y llevamos en Francia un par de semanas, hemos tenido oportunidad de viajar. No hay un viaje planeado en específico. Después de la boda nos pondremos productivos de nuevo.

¿Piensan tener familia? "No, te puedo adelantar que no (risas).

¿Por qué? "Es una opción. Mi compromiso con Frédéric se dio muy rápido, entonces, quiero pasar una temporada sola con él, sin responsabilidades. Además, soy sincera: aún no he escuchado el llamado de la naturaleza. Quiero pensar que vendrá, y claro que él está superpuesto, pero no lo veo pronto.

La boda será en Francia pero, ¿la residencia será en México? "Más o menos ese va a ser el formato, porque ahí está mi familia, mi trabajo, mis perritos y mi corazón. Yo soy más mexicana que el nopal, y de ahí no me sacan tan fácil.

¿Hablas francés? "Un poco; ya me doy a entender, pero sigo “penosilla”.

¿Te casarás bajo alguna religión? "Nos va a casar el alcalde, y en ese momento nos vamos a considerar esposo y esposa.

¿Es asunto de que ninguno de los dos cree en alguna religión? "Simplemente así se decidió.

¿Cuál será tu siguiente proyecto? "Me gustaría seguir explorando el mundo de las series; tuve oportunidad de trabajar en una de Colombia. También hacer películas, y tengo un principal aliado, que es Frédéric; él es el principal promotor de que yo siga haciendo cosas y siga teniendo una luz propia.

¿Te tomarás un año sabático? "No, ya empezaré a pensar qué hago. Frédéric es alguien superproductivo, y a mí también me encanta estar ocupada, en proyectos. Así nos hemos conocido, y la idea es que así siga.

MÁS DE SU HISTORIA DE AMOR

Nadie sospechaba que Altair Jarabo estaba muy enamorada. La actriz siempre ha sido muy celosa de su vida privada, y nos dejó con la boca abierta al anunciar su compromiso con Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y director general de Airbus Group México. Él nació el 15 de septiembre de 1967 en Toulouse, Francia; ella, el 7 de agosto de 1986 en la Ciudad de México. La diferencia de casi 20 años no ha sido un impedimento para vivir su amor.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!