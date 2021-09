Altair Jarabo dijo esto a quienes la critican por casarse con un hombre 20 años mayor

Altair Jarabo sigue viviendo una 'luna de miel' a pocos días de haberse casado con el empresario francés Frédéric García, y así lo expresó en una alfombra roja este martes 31 de agosto.

La actriz regresó a México con su nuevo marido, y ahí expuso su postura ante las críticas que rondan en redes sociales, sobre su relación con un hombre 20 años mayor.

"Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntando a la gente sus opiniones", dijo ante la prensa.

"Y además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa, y nada, ni nadie, va a cambiar eso", agregó Altair Jarabo.

Incluso resaltó que enamorarse de un hombre mayor "me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia, me trata como una dama, no puedo pedir más, y aparte, está guapísimo. Es un caballero, cariñoso, inteligente, me trata con cuidado, con inteligencia".

Sobre tener hijos, reiteró lo que ya nos había dicho: "Está sobre la mesa pero siempre contesto con sinceridad que en este momento de mi vida no siento el llamado de la naturaleza".

Sobre su espectacular boda en un castillo, Altair Jarabo dijo: "Se nos pasó rapídisimo, fue muy bonita, con poquitos amigos y familia, nos la pasamos muy bien".

