Alma Cero está feliz soltera y presume: "Mi hijo se graduó en EEUU y salió con honores"

Enfocada en la puesta en escena Hoy no me puedo levantar –donde da vida a Malena–, y en su hijo Bruno, de 24 años, quien le dio una de las satisfacciones más grandes como madre al concluir sus estudios de canto y composición en Estados Unidos, Alma Cero aseguró en entrevista con TVyNovelas que por el momento no necesita el amor de un hombre. ¿Será que está decepcionada de los hombres? En exclusiva, la actriz nos comparte cómo se encuentra en esta etapa de su vida.

¿Cómo ha sido el regreso a los escenarios en Hoy no me puedo levantar después de tanto tiempo? "Padrísimo; uno de mis sueños era poder estar en Hoy no me puedo levantar y es una bendición. Nos tocó estar tres días de rodaje para la función que presentamos vía streaming hace unos días, y continuamos con nuestras funciones. Me he sentido muy cobijada por la producción y por mis compañeros, y también muy tranquila porque se han tomado todas las medidas sanitarias, y cada fin de semana, a toda la producción, a quienes están adelante y detrás del escenario, nos hacen pruebas, así que todo ha fluido muy bien.

¿Cómo está tu hijo? "Sabemos que heredó tu vena artística… "Muy bien. Está recién graduado, salió con honores y ¡ya le dieron su primera oferta profesional en Los Ángeles, California!

¿Qué estudió? "Canto y composición; la mitad de la licenciatura de piano la estudió aquí, pero descubrió que no era lo que él quería. Hizo varios diplomados de producción musical, pero al final optó por estudiar en Los Ángeles y está muy contento, y yo también. Para mí es una gran satisfacción que haya concluido sus estudios, de alguna manera es la respuesta a lo que es mi hijo, a lo que fue su madre, a lo que es mi familia, porque hay mucho trabajo detrás, pero sacrificio nunca, porque Bruno es el amor de mi vida, mi corazón.

¿Lo extrañas? "¡Horrores! El desapego siempre va a costar trabajo, pero sé que nunca voy a dejar de ser su mamá ni él mi hijo. Sin embargo, crié a un hombre para que fuera libre.

¿Has considerado irte a vivir con él? "No, porque yo sí soy de mi tianguis, mi mercadito, mis garnachas, mi mezcal y mi México; seguramente iré por temporadas, pero a vivir no, y también entiendo que ya es un adulto de 24 años y tiene que hacer su vida donde quiera. Como les digo, no crié un hijo para amarrarlo a mí jamás; yo he sido una mujer independiente desde siempre, vivo sola desde los 15 años, y él ahorita desde los 23, ya está grande.

Entre tu hijo y el trabajo, ¿te has dado oportunidad nuevamente para el amor? "No, pero no estoy buscando nada, llevo un buen rato soltera, desde principios de año, y estoy muy bien así porque estoy cuidando otros aspectos que son tan o más importantes. Entonces, que yo diga: “¡ya necesito un arrumaco!”, la verdad, no.

¿De qué forma has aprovechado tu tiempo ahora que estás solterita? ¿Qué has pensado? "Pues he estudiado de todo, y también este tiempo me ha ayudado muchísimo a reflexionar y a entender la soledad desde otro punto de vista, más productivo, porque la verdad es que la felicidad está en uno, adentro, y soy una persona completa, siempre lo he sido, pero a veces las restricciones mentales, derivadas de la forma en la que nos educan, nos hacen creer que estamos incompletos, y nos la pasamos buscando a alguien que nos ame, cuando la primera persona que se tiene que amar es uno mismo.

Entonces, estás disfrutando mucho esta etapa… "Así es, estoy feliz, puedo salir a la hora que me dé la gana con mis amigos, tengo la libertad de decidir a dónde quiero ir, viajar, qué quiero hacer, cómo quiero administrar mis cosas, mis bienes y mi tiempo.

¿Y si llega un galán? "Estoy feliz, plena, pero si Dios lo quiere y lo permite, a lo mejor conozco a alguien y en dos meses digo: “Ya me voy a casar”, así que no lo sé, es algo que puede pasar y no estoy cerrada a nada que el universo me pueda dar, pero estoy a gusto así, si pasa qué bueno, pero si no, qué bueno también, estoy bendecida con trabajo y salud.

