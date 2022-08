Alicia Villarreal nos revela que sus hijos siguen sus pasos en la música

En la casa de Alicia Villarreal se respira pura música. Y es que no sólo su marido, Cruz Martínez, está dedicado a ella; ahora, sus hijos: Melanie, Cruz Ángelo y Félix Estefano, también siguen sus pasos, aprendiendo cada día sobre la carrera de sus famosos padres que alcanzaron el estrellato dentro de Grupo Límite y Kumbia Kings, respectivamente. De vuelta en la televisión como jueza del reality show El retador, La Güerita Consentida se despoja de su papel de ídolo para hablarnos de sus retoños, y de cómo pasó, encerrada, los días de pandemia.

¿Cómo vives este regreso al espectáculo? Con mucha emoción, porque ya han pasado varios años que se habla de la pandemia; serían dos los que perdimos sin estar con el público. Aunque las redes sociales nos ayudaron a permanecer vigentes, sé que no es lo mismo, como no es lo mismo venir a un show de televisión.

¿Tenías ese anhelo de volver y conectarte de nuevo con el público? Sí, porque tengo muchos años trabajando en mis proyectos; vengo con un disco nuevo cuyo lanzamiento se había aplazado, pero ya estamos arrancando y agarrando vuelo. Gracias a Dios, ya pasó lo peor de la pandemia, seguimos cuidándonos y teniendo algunas previsiones para poder avanzar y no volvernos a enfermar. Lo que ahora importa es que estamos emocionados con El retador, con la salida de mi disco y otras sorpresas que estoy preparando.

Hablando de la pandemia, ¿cuánto te afectó en lo material y emocional? En lo emocional nada, porque ya quería tomarme un tiempo para disfrutar a mi familia; es que siempre le decía a mi marido qaue necesitaba hacerlo, y cuando lo tuve, él bromeaba con que era el año sabático que tanto buscaba. Le expliqué que tampoco quería quedarme encerrada en casa, y compartir con la familia fue maravilloso, aunque también se nos hizo difícil por estar lejos de nuestras madres, hermanos, amigos, compadres...

Sin embargo, lo aprovechaste… ¡Claro! Sobre todo en el aspecto personal, pero también en el profesional, porque pudimos hacer algunos cambios y darnos cuenta quiénes somos como personas, como artistas… Fue un momento muy fuerte, pero lo disfrutamos. Ahora tenemos otro pensamiento, otra mentalidad, ya no somos los mismos. La pandemia nos afectó más que todo en el cierre de nuestras oficinas, porque se tuvieron que ir varias personas del equipo.

¿Tuviste pérdidas económicas? Sí, pero hemos trabajado tanto durante este tiempo que todo se va recuperando; es como cuando nos ponemos a dieta... En la oficina había muchas lágrimas, todos los trabajadores pensaban que los íbamos a correr; yo les decía que era como una dieta, porque se trataba de aguantar un tiempo, que no era para siempre, que ya después venían los taquitos, las enchiladas, las gorditas...

¿Y cómo va tu trabajo de madre de tiempo completo? Me he dado cuenta que mis hijos están enormes, y que día con día van creciendo más; ya son unos muchachos, unos jovencitos, ya no tengo niños. Cuando empezó la pandemia todavía tenía niños, y ahora ya son adolescentes. Agradezco que la pausa haya llegado en ese momento, porque Cruz Angelo iba a cumplir sus 15 años, y Félix Estefano estaba en los 14; no salieron tanto a fiestas, aunque ahora están readaptándose.

¿Es complicado ser mamá de adolescentes en estos tiempos? Sí, pero la pandemia los convirtió en chicos más conscientes; estamos en una sociedad que hay que cuidar y en la que hay que protegernos todos; nos cambió la mentalidad.

¿Cómo está Melanie? Estudiando su carrera: Producción musical y Marketing; aparte trabaja, le gusta hacer de todo. Pero ella no es la única que sigue mis pasos; los tres son músicos, tocan piano, han aprendido de su papá; son más líricos que de escuela.

¿De qué forma los apoyas ahora que han mostrado inclinaciones artísticas? En el caso de Melanie, tiene dos papás que están en el medio, entonces es una niña muy atenta a los consejos que los tres le damos; le digo que tiene que aprender mucho, porque nosotros como padres tenemos una historia, ya conocemos, ya sabemos cómo es la industria. Le advierto constantemente que preste atención a eso para poder avanzar. Por fortuna, los tres son muy inteligentes y se dejan guiar.