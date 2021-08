Alicia Machado vivió un tormento de xenofobia y racismo en 'MasterChef Celebrity'

Ser extranjera le costó unas cuantas lágrimas a Alicia Machado en Colombia, pues mientras estuvo participando en MasterChef Celebrity Colombia, del canal RCN, la artista venezolana fue víctima de un grupo de compañeras que se ensañó con ella y la hizo vivir un tormentoso episodio de xenofobia y discriminación.

A la Miss Universo 1996 le pusieron piedritas en el camino, logrando que saliera eliminada a las pocas semanas de arrancar la producción en el país sudamericano. Sin embargo, ella toma lo positivo de ese momento y se solidariza con sus compatriotas, quienes enfrentan situaciones similares en otras partes del planeta.

Hace poco fuiste tendencia al denunciar discriminación en Colombia. ¿Qué fue lo que realmente viviste allá? Yo prefiero no hablar ni dar ningún tipo de declaración sobre eso, porque desafortunadamente, en casi 26 años de trayectoria que tengo, nunca me había sucedido algo igual, y ahorita está la situación un poquito delicada, entonces, no puedo hablar nada de eso.

Pero, ¿sí te afectó? Sí, es que, sin duda, no fue una buena experiencia, pero es mejor que no entre en detalles por cuestiones legales que son medio complicadas. Yo hice un video que está en mis redes sociales, ahí dije lo que siento al respecto. Definitivamente sí hay una energía de xenofobia, y yo soy venezolana hasta el tuétano, eso no debe avergonzarme.

¿No te había pasado eso en ningún país? ¡Jamás en mi vida! Uno que otro seguidor de Trump, supremacista blanco que de repente dice algo feo, pero más de eso no me había pasado. Y yo, le guste a quien le guste, soy un ciudadano del universo, soy un ciudadano del mundo y he ido por 26 años de mi vida a muchos países, a muchos lugares, siendo simplemente una persona trabajadora.

La xenofobia no es algo nuevo... ¡Claro!, y está pasando en muchos lugares. Tampoco es fácil, son temas delicados, porque también a veces hay gente que generaliza, pero pasa con muchas nacionalidades; lo que sucede es que nosotros los venezolanos no habíamos estado acostumbrados a eso, porque quizás ese éxodo tan grande (de Venezuela) tiene poco tiempo. Pero sí es una experiencia absolutamente personal, y yo agradezco la oportunidad de trabajar; espero volver a trabajar para RCN en un proyecto que sea acorde para mí o donde yo pueda ser actriz, porque también los reality shows son proyectos en los que corres el riesgo de estar expuesto a mucha locura, no solamente del público, locura tuya y locura de tus colegas, entonces es algo difícil de cuestionar, y yo lo hice por necesidad, porque vivo de la televisión.

¿Cuántos años llevas trabajando en México? Desde que me empezaron a traer son como 25 años. Me trajo muchas veces el señor Luis de Llano, en 1996, 1997, siendo yo Miss Universo; me traían mucho porque ellos decían que yo les encantaba. La señora Lupita Jones me trajo la primera vez a Nuestra Belleza México, y ya luego, en marzo de 1999, me firmaron por primera vez como artista exclusiva, y duré con ese contrato unos 18 años. Entonces he vivido en este país durante muchos años, estudié aquí, la mayoría de mis producciones las he hecho aquí.

Alicia Machado

¿Cuánto infierno y cuánto paraíso has vivido aquí? Sin duda, más paraíso que infierno. Es que México es mi país también, el país donde me he formado, más allá de que sea el país de mi hija. Me gustó haberme ido unos años y ahora volver, porque eso me hace valorar lo que tenía aquí, y los mexicanos son una gente maravillosa que me ha querido y me ha cuidado por mucho tiempo, incluso sin darme cuenta.

Ahora estás en MasterChef Celebrity México, ¿vas a hacer arepas en el programa? Por supuesto, imagínate que tenemos a un chef maravilloso que se llama Herrera, es un norteño encantador, originario de Monterrey, un regio, y yo le pregunto si ha tenido una novia venezolana, porque siempre me pide arepas, quiere que le haga una reina pepiada (plato típico de Venezuela).

¿Quién es tu competencia en el reality? Ninguno. Te confieso que hay un ambiente muy bonito, el programa es familiar y se hace en conjunto con Endemol (productora internacional); es un formato en el que la competencia, por lo menos así lo percibo yo, es con los jueces y contigo mismo. O sea, si cocinaste mal y el plato no sirve, pues no hay de otra. Yo le digo al productor que es un elenco de telenovela, tenemos a Laura Zapata, que es una maestra de este negocio, también hay gente joven muy linda.

Se desahogó en redes sociales

Fue a través de un Instagram Live que la actriz de telenovelas como Infierno en el paraíso, Una familia con suerte y Lo imperdonable, denunció haber sido víctima de xenofobia en la grabación de

“Viví episodios de xenofobia, resentimiento y envidia en mi contra, pero eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta de un problemita que estamos padeciendo los venezolanos en muchos países. Ahorita estoy mucho más solidarizada con esta situación, y para muchos represento una voz.

"Yo seguiré representando a mi país lo mejor que pueda, seguiré aportando como venezolana en el mundo, pero no niego que me siento herida, lastimada, traicionada, confundida, porque para mí ha sido muy dolorosa la situación por la que hemos vivido los venezolanos en un país que está fuera de control y secuestrado por un régimen muy difícil”, fue parte de lo que la ex de Luis Miguel compartió en sus redes sociales, aclarando que el problema no era con los colombianos, sino con los talentos que compartieron escena con ella en el reality de cocina.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!