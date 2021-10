Alicia Machado sigue desenfrenada: Besó a Pablo Montero y esto pasó después

El reality de 'la casa de los famosos' desenfrenó a Alicia Machado, quien lo mismo se desviste, se pelea, o besa a un viejo amor, como a Pablo Montero.

Resulta que los actores revivieron el romance que tuvieron en 1997, poco después de que ella dejó de ser Miss Universo. "Se está acordando de como era hace 17 años. Éramos novios en serio... Lo que pasa es que yo me portaba súper bien, y él se portaba muy mal”.

Al calor de las copas y la fiesta organizada por los demás famosos en el reality, Alicia Machado recordó que ella tenía 24 años y Pablo Montero "andaba en su pedo de ranchero del año y era un perro. Como le dije ahorita, 'si me hubieras cuidado', otro gallo cantaría. Ahora la perra soy yo".

Los famosos se besaron en la boca y estuvieron muy cariñosos. Pablo le preguntó que qué eran y ella simplemente respondió: "Nada".

Se trata de un pasado que, quizá, Alicia no quisiera revivir. Antes de entrar al reality había comentado sobre el romance con Montero. "Me llevaba a todos lados, sus hermanos eran lo máximo, su familia también. El tiempo que fue, fue. Vivía en Miami, estaba haciendo una serie en Miami, jamás peleamos”, pero recordó: "Él andaba de mujeriego... Mi tema era que no se le iba ninguna viva. Charro al fin. Uno deja de sufrir cuando tú quieres que un hombre se comporte de una forma que él no es".

Alicia es una de las famosas que más ha dado de qué hablar. Ya le dijo sus verdades a Kimberly Flores, Celia Lora y Gaby Spanic, con quien se peleó a gritos además de llamarla traicionera.

