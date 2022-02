Alicia Machado revela que su hija le pidió implantes de seno para sus XV años

Ya pasó el tiempo y Dinorah, la hija de Alicia Machado, está próxima a cumplir sus 15 años; como regalo, le pidió a su famosa mamá una cirugía para ponerse implantes de seno, situación que la presentadora enfrentó con un profundo mensaje.

Así lo contó en entrevista con 'Ventaneando', donde contó cómo ocurrió todo: "Hace un par de noches, mi hija y yo, donde estábamos en un momento muy personal, y se estaba quejando porque es muy flaquita y muy menudita, y le dije, 'Pero mami, mira tú vas a crecer, yo era así a tu edad; te va a salir de todo'. (Pero Dinorah dijo:) 'Mami tú me pondrías las chichis a los 15 años', porque ya van a venir sus 15 años".

Esta petición removió fibras de Alicia Machado, quien desde jovencita sufrió problemas alimenticios como la bulimia y anorexia.

"Tuve trastornos de identidad. Tuve muchos problemas de autoestima y eso también me enseñó a ser fuerte, a quererme, a sentirme a gusto con mi físico, con mi belleza", recordó, así que basada en esa experiencia, le contestó a Dinorah.

"Le dije, 'No'. Bajo mi techo y seas menor de edad, no'. Primero debe quererse ella y aceptarse".

"Cuando ella se vea al espejo y se sienta bella sin nada, entonces ahí se puede hacer lo que ella quiera", dijo la ex Miss Universo.

Alicia aprovechó para recalcar que aunque haya sido Miss Universo, también lucha contra las inseguridades y las críticas por ser una figura pública.

"La belleza es una carrera para toda la vida. Por lo menos en mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen, a que me juzguen. Estoy en un ambiente en que me quieren guapa, sexy y mis fans así me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública".