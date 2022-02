Alicia Machado ¡quiere ser más sexy!

Con una silueta digna de Miss Universo y presumiendo sus 12 kilos menos, llegó Alicia Machado en un viaje relámpago, de menos de 48 horas, a Guadalajara para visitar el consultorio de su cirujano plástico de confianza y someterse a su lupa para ver qué tratamiento se hacía, pues según confesó ella, “los años no pasan en vano”.

Con un vestido ajustado a su figura, una larga cabellera perfectamente peinada y tacones de aguja, llegó la actriz a la valoración clínica en la que decidió hacerse un rejuvenecimiento facial. En el mundo de la industria de la belleza no todo ha sido color de rosa para ella, pues revela que a veces, cuando se ve al espejo y pregunta: “espejito, espejito, ¿quién es la más bonita?…”, la respuesta que le da su mente no es la de: “tú, Alicia”, sino que se ve como un monstruo, una inseguridad con la que la también cantante ha tenido que lidiar desde pequeña, cuando sufrió de anorexia y bulimia.

¿Por qué estás recurriendo a un cirujano plástico?

Acabo de perder casi 12 kilos estando en un show de televisión, y quiero ser sincera: ya uno no está tan joven como uno quisiera, así que lo primero que me quiero hacer es un rejuvenecimiento facial.

Foto: Jorge Soltero

Pero estás guapísima, ¡no hay necesidad!

Lo que pasa es que la belleza es una carrera para toda la vida; cuando estás en este mundo es muy subjetiva, muy personal y, en mi caso, desde muy jovencita he estado expuesta a que me critiquen y me juzguen por cómo me veo. Pero lo más importante es cómo yo me quiero ver y cómo me siento al verme. ¡Nunca he sido una mujer de cirugías plásticas! Me dan miedo las cosas invasivas.

¿Por qué?

Tuve una experiencia con cáncer de mama y para mí fue muy traumático. Las mamas son una parte sagrada de mi cuerpo por esa situación.

¿Cómo crees que te quiere ver el público?

Guapa, sexy. Mis fans así me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública. Y considero que todas las mujeres tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo, eso es mentira. Hay días que me levanto y me veo al espejo y digo: “¡Dios mío, soy un monstruo!”.

¿De verdad te ha pasado?

¡Sí! Y es un momento muy peligroso porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, curandero que dice que te va a quitar, a poner, a rellenar, y luego te hace un daño. Yo me he salvado de varias.

¿Como cuáles?

He ido a lugares que no han sido los mejores, me he tratado de hacer cosas con tal de mantener esa belleza, pero gracias a Dios encontré un doctor profesional como Luis Gil, que me orienta y es muy profesional.

¿Cómo sería tu “Alicia Machado” ideal?

Para empezar, voy a comenzar con Dios. Me hubiese encantado decirle: “Quiero ser de esas personas que come y come y no engorda”, pero no se puede porque ¡eso no es cierto! Yo no como de todo, tengo que cuidar lo que como. ¡Somos lo que comemos! Yo soy una mujer grande, alta, y hay alimentos que hacen engordar muy fácil y eso se ve en cámara, así que me tengo que cuidar todo el tiempo, ¡me choca! Y sí me gustaría tener más cintura porque nunca he sido acinturada; me gustaría quitarme un poco la grasa de la papada.

