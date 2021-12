Alicia Machado cumple años, estrena novio y revela si se ha operado o no

Constantemente se ha criticado a Alicia Machado por los cambios de peso a lo largo de su carrera, desde que ganó Miss Universo en 1996, cuando el magnate Donald Trump la insultó al decirle “gorda”.

Hoy, la modelo, actriz y cantante responde a las críticas de quienes aseguran que después de haber padecido cáncer de mama, se realizó una cirugía estética para recuperar la figura de su cuerpo.

“Me parece absurdo que digan que me operé para bajar de peso. Lo hice con una dieta maravillosa de 13 semanas y con mucha disciplina. No fue fácil para alguien como yo que tuvo cáncer de mama, recuperar la figura y enfocarme en lo importante que era eso”, dice Machado, quien acaba de salir de un reality show en el que estuvo encerrada durante poco más de tres meses, está festejando su cumpleaños 45 y ha aprovechado la fecha para responder a quienes aseguran que su único talento es provocar escándalos.

“Yo soy muy firme en mi manera de ser y en los conocimientos que me han llevado al triunfo. Así va a ser mi vida: firme en mis ideales y sin tener miedo a ser yo misma”, asegura.

“La polémica es parte de mí pero yo no la ocasionó, yo no hago incendios a propósito. Soy una mujer que vive como quiero, con errores y aciertos. Creo que la base de la estancia en este negocio es mi talento, nadie se mantiene en este negocio sólo por los escándalos. Hay que tener mucho talento y dedicación”.

Asegura que las polémicas son consecuencia de que es fiel a lo que piensa.

“A veces mi punto de vista no es el común, no voy con la corriente como borrego... a veces soy borrego y otras; pero en general no estoy de acuerdo con lo que la mayoría pretende”.

Ahora mismo, Machado ha decidido mantenerse lejos del último escándalo que la persigue: su relación con Roberto Romano, a quien conoció dentro del reality show en el que estaba.

“Roberto y yo tenemos una relación y estamos contentos de haber salido de ese show. Nos estamos dando una oportunidad pero creo que es momento de mantener mi vida alejada de los reflectores”.

