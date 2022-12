"Alguien me quiso matar": Ciro Gómez Leyva relata el atentado a tiros en su contra

La noche de este jueves 15 de diciembre de 2022, el periodista Ciro Gómez Leyva pudo haber muerto en un ataque directo en su contra a disparos de parte de un par de sujetos en plena calle al sur de la ciudad de México.

Horas más tarde, en su noticiario de Grupo Fórmula, relató lo sucedido, no sin antes agradecer los mensajes que le hicieron llegar famosos, periodistas y público en general: "Quiero agradecer de corazón a las muchas personas que me han compartido mensajes, comentarios, cariño. Antes que nada gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer mucho sus mensajes".

El periodista dijo: "Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, el Ministerio Público, los peritos, alguien me quiso matar anoche a unos 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, en el sur de la ciudad de México”.

Relató cómo sucedió el ataque en su contra.

"Salía del noticiero de Imagen Televisión cerca de las 11 de la noche, y ya muy cerca de casa, sobre la calle de Tecolotitla me dispararon de una motocicleta, aunque los peritos más tarde, cuando revisaron el vehículo me dijeron que quizá pudieron haber salido disparos de otro vehículo.

"Yo manejo mi coche, no tengo escolta. Manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó desde hace 6 años Imagen Televisión. Es una camioneta propiedad de ellos", indicó.

"No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien me quiso matar anoche. Al menos, eso se desprende por lo que ocurrió. No me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta", reiteró.

Ciro finalizó: "Recibí rápidamente la atención y protección de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de México. Declaré ante el Ministerio cerca de las 2 de la mañana, una atención excelente".

