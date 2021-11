"Algo en mí sabía que no estaba bien": Zuria Vega revela su dolor ante la pérdida de un bebé

Pocas veces la hemos escuchado tan sincera sobre un momento privado y delicado, pero Zuria Vega decidió contarle a Mara Patricia Castañeda sobre el momento en el que perdió a un bebé.

"Antes de Lua, Alberto (Guerra) y yo estábamos buscando ser papás y me quedé embarazada, pero algo en mí sabía que no estaba bien. Me enteré y le dije a Alberto: 'pero todavía no hay que decirle a nadie, solo se los dijimos a mi papá , a mi mamá, a mi suegra, a mis hermanos y como a las semanas lo perdimos y a mí me dio duro, me dio durísimo, tenía 28 años", confesó.

La actriz confesó que vivió un gran dolor tras la pérdida, pero nunca dudó en su deseo de ser mamá...

“Tiene que ver con toda esta cosa que no lo tenemos consciente así muy claro, pero desde que somos chiquitas traemos esta cosa de que: ‘Vas a ser mamá’, como de que si no eres mamá o pierdes un bebé no vales lo suficiente, y no es cierto, pero eso sientes cuando pierdes un hijo, sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando. Digo '¿qué pasa si no voy a poder tener hijos? ¿Me va a dejar?'. Gracias a Dios y a Alberto que me frenó", confesó.

Con el apoyo de su marido, Zuria decidió luchar: "Tenía 28 años y luego vas a ver doctores que te quieren meter: ‘Bueno, empiezas el tratamiento. Gracias a Dios y a Alberto, porque Alberto hubo un momento en que me frenó y me dijo: ‘A ver, para. Estas entrando ya en este lugar al que siempre dices que nunca vas a caer’, pero es una línea tan delgada cuando estás en ese momento. Me dijo [Alberto]: ‘En este estrés no vamos a tener un hijo”.

Así que tras relajarse y confiar en su cuerpo, Zuria y Alberto se convirtieron en padres de Lua y Luka.

“No hice ningún tratamiento, yo sabía que mi cuerpo estaba bien, tenía la confianza y la tranquilidad de que así era y a los cuatro meses empezamos a intentar otra vez y me quedé embarazada. Lúa nació el 11 de enero que es la misma fecha que yo me enteré que estaba embarazada de ese bebé”, contó la actriz

"La gente que me conoce sabe que no hay nada en la vida que ame más que ser mamá y a mis hijos, pero conlleva cosas, cosas cabronas, la verdad".

Zuria comparte detalles de su vida y la maternidad en su canal de YouTube:

