Alfredo Gatica: el cotizado villano de telenovela que triunfa en OnlyFans

Apenas era un adolescente y Alfredo Gatica, a principios de la década del 2000, visitaba las instalaciones de Televisa con la ilusión de interpretar algún personaje en las tantas historias que se contaban en la llamada Fábrica de sueños. La influencia de su papá y su tío (Luis Gatica) lo acercó a ese sueño, aunque eso no le garantizaba que se iban a abrir todas las puertas de inmediato.

“Desde chavito yo quería hacer telenovelas o estar en el set, porque además crecí en esto, siendo niño veía todo el trabajo que había detrás de cámaras”, dice el ahora villano de la telenovela Mi camino es amarte, protagonizada por Susana González y Gabriel Soto.

“Me gusta ser modelo de OnlyFans”

Alfredo Gatica fue de los primeros famosos mexicanos en saltar a la plataforma de OnlyFans, mostrando sugerente contenido no apto para menores de edad. “Es otro tipo de público, es otra manera de interactuar con la gente, otra forma de enseñar y de poder expresarme como artista”, afirma sobre esta opción de trabajo que surgió durante la pandemia, pues debió buscar un plan B para generar ingresos ante la falta de oportunidades en la televisión.

“Soy una persona que no se queda quieta, entonces sí ando generando por todos lados. Y la verdad es que no lo haría si me sintiera incómodo, pero me gusta y lo disfruto”. En cuanto a los piropos subidos de tono que recibe al publicar cada fotografía en paños menores, asegura que los toma con mucho cariño y respeto. Lo bueno, es que por ahora no tiene quien le reclame: “Estoy soltero, entonces, como no tengo novia, no hay a quién rendirle cuentas. Ya cuando llegue la novia si habrá que hablarlo”.

“TAMBIÉN SOY DEPORTISTA”

Como antagonista del melodrama transmitido por las estrellas lo que más disfruta es encontrar nuevos matices que enriquecen su carrera actoral. Pero, ¿por qué en la mayoría de los proyectos le toca hacer de malo?: “No sé; creo que los cuento con verdad. También les doy mis toques, los sé diferenciar, los habito de manera honesta, comprometida, entonces han generado impacto. Agradezco la oportunidad de hacerlos tanto a ellos como a otros seres más luminosos que he encarnado, aunque los que más eco tienen son los villanos”.

La carga negativa que encierran este tipo de roles se queda encerrada en las cuatro paredes del foro; al salir de Televisa Alfredo es un humano más. “También soy deportista, me dedico a otras cosas y esas actividades son las que me hacen vivir. Por eso para mí es muy fácil olvidar lo que pasó en el set y seguir con la vida real”.

Él no es de esas personas que hacen propósitos cada año; prefiere vivir el día a día con las sorpresas que le depara el universo. “Si me mandan un casting, lo hago; si me quedo, bien, si no, no pasa nada”.

