Alfredo Adame y Cristian Zuárez se insultaron en vivo durante explosiva videollamada

Ya se retaron a golpes y parece que el pleito no tiene fin... Alfredo Adame va con todo contra Cristian Zuárez y terminaron en tremenda pelea en vivo a través de una videollamada.

Ocurrió en la televisión peruana, en el programa de Rodrigo Gonzalez 'Peluchin' y Gigi Mitre en Willax TV, donde conectaron al actor con el ex de Laura Bozzo.

Ahí, Alfredo Adame reiteró su versión sobre que Laura y Cristian tenían malos manejos, pues hasta los ha señalado de tener una red de trata de personas en México.

Así que Cristian primero lo quiso evadir: "Yo a un mentiroso, una persona tan enferma no le respondo, que habla con mentiras que va a tener que probar ante la justicia, eso te lo aseguro. De todas las estupideces que dices de mí, vas a tener que probar una a una".

Pero a Alfredo Adame se le soltó la lengua: "Eres un pobre diablo, un muerto de hambre, estúpido que no vale un cacahuate, yo soy una estrella internacional, con 33 telenovelas. Viviste con una mujer que te dobla la edad por tragar, por subirte a un coche, porque ni cantas ni bailas, ni nada. No tienes un solo talento, no tienes inteligencia, ni destreza. Te cacheteaban en los pasillos. Eres un poco hombre. Te voy a cerrar el hocico".

Cristian le respondió: "Tú no tienes huevos, un estúpido, maricón. Eres un mediocre que se gasta la vejez echo pomada, no te van a dar programas en tu perra vida. Tengo lo que a ti te falta, tú no tienes".

Zuárez negó todo lo que dice Adame: "Esta persona está mintiendo demasiado y le voy a poner un alto judicial, no es posible que se p acusándome de delitos muy graves, sin sustentos".

Por si fuera poco, Cristian Zuárez admitió que tuvo contacto con Alfredo Adame hace tiempo, pues el actor le propuso reunirse para darle información con la que podría destruir a Laura Bozzo, aunque finalmente no se pusieron de acuerdo.

