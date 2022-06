Alfredo Adame volvió IRRECONOCIBLE del reality que ganó: ¡ya no quiere pleitos!

Alfredo Adame estuvo en República Dominicana durante un par de meses en el reality show 'Soy famoso ¡sácame de aquí!', el cual ganó después de bajar de peso y pasar hambres y corajes.

A su llegada en el aeropuerto, dijo a la prensa: "Por supuesto que voy a arreglar el asunto con mis hijos, nada más con ellos y a seguir mi vida. No cambié, ahora seguiré sin engancharme, me dedicaré a otras cosas más importantes que estarles dando pantalla a toda esta bola de mediocres, ya no voy a responder, ya me cansé de darles de trabajar".

El actor volvió irreconocible y con la bandera blanca de la paz. Aseguró que buscará a sus hijos, a quienes en su momento desconoció y hasta les quitó el apellido. "Son mis hijos y aunque los desheredé y sí, voy a hablar con ellos, los voy a invitar a comer, a hablar con ellos sin rencores, sin nada de reclamos, nos damos un abrazo y un beso y seguimos siendo familia".

Sobre su romance con Magaly Chávez, con quien terminó en pleno reality, dijo: "No va a pasar nada, teníamos 3 meses de novios, todo muy bien y luego llegamos allá y empezó con cosas raras, me empezó a tratar con la punta del pie, grosera, sin educación, frica, se pusieron las cosas tensas".

Alfredo Adame bajó 11 kilos durante la competencia en la que ganó 1 millón de pesos, que donará a una fundación que ayuda a niñas y mujeres con cáncer.