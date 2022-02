Alfredo Adame tuvo romántica cita y dice que ahora busca una mujer MUY MUJER

No todo son zafarranchos para Alfredo Adame, pues aunque no lo creamos, también tiene su corazoncito... El actor volvió a la carga, pero no para pelearse, sino para dejarse querer por una misteriosa mujer.

El hombre escándalo fue captado en una cita romántica en pleno Día de San Valentín con una joven actriz rubia, a quien dice conocer de hace tiempo, pero al parecer, lo suyo va lento.

Y es que Adame será de mecha corta, pero cuando se trata de una relación se va despacio, pues dice que ya no confía en cualquier mujer...

"No ya no, ya no me dejo ir como gorda en tobogán. Mi requisito es que sea muy mujer, que sea decente. Que tenga valores, principios y escrúpulos. Yo soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos, con ... con algo, todo lo que menos dicen, y que bueno tengo mucho qué ofrecer... Cariño, amor, muchas cosas muy buenas".

¿Pero qué significa que busque una mujer MUY MUJER? Así lo explicó: "Que sea una mujer que lo busque sea crecer en la vida y no ganarse las cosas a base de andar dando las... ya sabes qué... Una mujer que tenga principios y valores, que quiera progresar en la vida y no piense en el signo de pesos y a ver cómo te friegan... Ya estoy curado de espanto".

En un video difundido por el canal de YouTube DelarosaTV, el ex candidato a diputado se paseó con una mujer rubia con la que le encantaría estar.

"La invité a cenar. A mí me encanta, es una chica guapísima, es simpática, inteligente, muy todo. Quién no va a querer andar con una mujer así, al final de cuentas, somos amigos. Yo creo en el amor, no estoy cerrado, y si se da, bueno, si no, seguimos de amigos".

"El estado ideal del hombre es tener a tu media naranja, una mujer en la que puedas confiar, que le guste lo mismo que a ti, que puedan hacer cosas, tomar una copa, leer un libro, hacer el amor...", dijo el controvertido Alfredo Adame.

