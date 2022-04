Alfredo Adame tacha a Mary Paz Banquells de perversa y dice esto de sus propios hijos

Después de que Mary Paz Banquells nos contó en exclusiva sobre la debacle de su ex marido, Alfredo Adame no se quedó callado y le respondió, señalando que ella y sus hijos son unos malagradecidos, y que su forma violenta de actuar, lejos de darle pena, le divierte. De paso, confirmó tener planes de boda con su novia, y hasta de tener más familia.

Alfredo, ¿qué sientes cuando ves las imágenes de tus peleas? Me divierte mucho. Cuando yo estaba chico, un día mi papá me dijo: “Nunca le tengas miedo a nada ni a nadie”, y sí, a mí, en ese sentido, hasta me divierte y entretiene, no me ocasiona ninguna preocupación ni conflicto. No tengo nada de qué arrepentirme, soy derecho, trasparente y claro, digo lo que tengo que decir y quiero decir. A mí nadie me coarta la libertad de expresión, y brindo por todas aquellas personas que les vale un pepino lo que piensen de ellas.

¿Qué piensas de las críticas, de que se te considere un hombre violento? A mí lo que diga la gente, que si soy violento o no sé qué, me tiene sin cuidado. Y no es cierto, yo no soy violento, no le estoy pasando por encima a nadie ni estoy agrediendo gente, soy reactivo y de mecha corta; el que se aviente el tiro, ya sabe cómo voy a responder. A mí las críticas no me interesan; si dijeran: “Alfredo Adame hace mal su trabajo o fue un mal padre”, pero las críticas son de gente mediocre. El éxito envenena, la frustración, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero; una persona educada, con valores y principios, no expresa tonterías como “Le partieron la mad...”, porque yo me caí solo, y no he visto una sola crítica que tenga justificación. A esa gente que me critica le digo: “Cuando tu vida sea más chin... que la mía, insúltame, critícame, oféndeme”, pero mientras no lo sea, que cierren el hocico y dejen de decir pend... En el caso de este cuate (el abogado de Carlos Trejo), fue a la conferencia de prensa a reventarla, porque, ¿qué tenía que hacer ahí? Yo iba a informar a los medios de la manera más atenta y educada, de los contratos para el reto (a Carlos Trejo), ya para terminar con este asunto que lleva 19 años. Y estas personas (Carlos Trejo y su abogado) quieren sus cinco minutos de fama, mis reflectores, porque tragan por mí, porque Trejo no tiene ningún talento, habilidad, ninguna carrera, es un pobre diablo. Yo lo hice famoso.

Por cierto, platicamos con Mary Paz y nos dijo que le da mucha tristeza verte protagonizando estos escándalos… Pues que no le dé tanta. ¿Por qué no le dio tristeza robarme relojes, mentirme, engañarme? A ella no le dio tristeza echarme a mis hijos en contra, hacer fraudes y hacer tantas cosas que sólo una persona baja, vil, perversa y malvada hace. ¿Cómo le va a dar tristeza que yo esté en un escándalo? A mí lo que diga Mary Paz Banquells y sus hijos me tiene sin el más mínimo cuidado, me importa un verdadero pepino, están fuera de mi vida.

Pero también son tus hijos… No son mis hijos; si lo fueran, no me deshonrarían. La Biblia dice: ‘Honrarás a tu padre y a tu madre’, y yo a esos muchachos les di amor, riqueza, abundancia, fui su mejor amigo, les di todo, y después ellos hablaron mal de mí, me acusaron de homofóbico y de mal padre, siendo que yo fui el mejor padre y esposo, me rompí la mad... por ellos y por su madre. ¡Son unos malagradecidos!

¿A poco no los extrañas? No, en lo absoluto; vivo maravillosamente solo, feliz de la vida. Me levanto en las mañanas y digo: “¡Qué afortunado soy!”. Yo saqué todo lo malo, lo que me hacía daño, y me empecé a llenar de nuevos cariños y afectos, de nuevos amigos. Ahorita estoy a punto de formar una familia con la mujer que amo, Magaly Chávez, mi novia; con ella espero casarme y tener dos hijos, porque las expresiones de ella hacia mí son de amor y de cuidado, de todo lo que no hizo esta otra señora (Mary Paz). En 25 años de matrimonio, que en realidad fueron 22, porque a los 22 la saqué de mi vida, nunca se paró a ofrecerme un café a las 5 de la mañana cuando me iba a trabajar; en su vida me planchó una camisa... Esa señora se casó conmigo para salir de jodida y para que le mantuviera a su familia perversa, de fraudulentos, de gente sucia y cochina.