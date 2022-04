¡Alfredo Adame salió corriendo! Le sacó a la pelea contra el Chef Panda

Alfredo Adame era uno de los invitados para participar en el Carnaval de Veracruz, que como muchos otros eventos está de regreso en formato presencial después de la cuarentena obligada por la pandemia de Covid.

Esta visita al puerto ha resultado una verdadera mina de polémicas para el conductor, quien terminó por ser llamado persona non grata por la alcaldesa de Veracruz, quien señaló que el carnaval promueve la paz y la alegría y no la violencia.

De modo que la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, manifestó que desinvitaron a Adame para evitar que su presencia “promueva actos de misoginia o insultos a las familias”.

Alfredo no se quedó callado y respondió: “Se me hace violencia de género innecesaria, con que hubiera dicho que no alcanza para pagarme pues hubiera sido mejor y no de esa manera. Ahora es totalmente injustificado porque no soy ni misógino y lo he demostrado, no soy violento ni agresivo, simplemente reacciono a los ataques y todo eso, es lo que pasa”.

No obstante, Alfredo decidió de todos modos viajar a Veracruz para supuestamente saldar otra cuenta pendiente: una pelea contra el Chef Panda (Erubiel Panda, ex participante de MasterChef), quien es el Rey del Carnaval.

Adame aceptó el reto el pasado fin de semana a través de un video en el que le puso hora y fecha: “Eru Panda, próximo Rey del Carnaval de Veracruz, ¿así que me andas queriendo retar, porque eres luchador y andas en todos esos rollos? A mí me haces los mandados, nos vemos el próximo 17 de abril, domingo, para que te vayas preparando, ve a la iglesia y te compras un seguro de vida”.

Eru Panda efectivamente acudió a la cita y para su sorpresa, sí se encontró con Alfredo Adame. Sin embargo, y a pesar de que Eru le gritó varias veces para que cumpliera con la pactada pelea, Adame se limitó a pasar corriendo frente a él sin detenerse.

"No me dijo nada, le sacó con un jarocho", dijo Eru en el video.