Alfredo Adame reacciona a demanda y tacha a Gustavo Adolfo Infante de "pobre diablo enano acomplejado"

El pleito entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante continúa y se agudizó a tal grado, que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ya citó al actor a una audiencia programada para el 5 de julio, para que responda a la demanda que interpuso el periodista en su contra por ofender a su mamá, de 85 años de edad.

Y aunque el abogado de Infante, Alfonso Beceiro, asegure que Adame podría pasar hasta tres años en prisión, el actor asegura que eso no es posible, y de paso, insultó al periodista…

¿Qué piensas de lo que dijo Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano con respecto a la demanda en tu contra? Se me hace ocioso lo que hace este tipejo, porque no hay otra forma de llamarlo, no es periodista ni tiene una cédula profesional, sólo ha mostrado un diploma de la Escuela Carlos Septién y una foto de su generación; y con respecto a su abogado (Alfonso Beceiro), se me hace triste que se deje manipular por este cuate (…) se me hace un abogado estúpido e ignorante; estúpido porque se deja manipular por un tipejo como éste, e ignorante porque no conoce las leyes.

¿Por qué llegaron las cosas a este punto? Lo que pasó es que después de un año de recibir insultos, y amenazas por parte de este tipejo, de Gustavo Adolfo Infante, reventé y le contesté. Él en su programa me estuvo atacando durante mi campaña política, decía que no votaran por mí y me acusó de lavar dinero, de traficar con niños nigerianos, de vender armas, de tener tratos con narcotraficantes y de portar armas sin permiso, hasta que le contesté: “Si quieres que nos vayamos a los orígenes, vamos a hablar de tu oscuro y negro pasado, en el que tu mamá era bruja, hacía esto y el otro, y tú eras un escuincle de 10 años y tu mamá les daba droga…”. Él siguió atacando, tratando de humillarme, hasta que me volví a hartar y le volví a contestar una y otra vez.

¿Te presentarás a la audiencia? Sí, el 5 de julio estaré en la sala 17 de los tribunales, me llegó un citatorio del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y por supuesto que me presentaré para responder lo que tenga que responder.

Se dijo que en caso de que fueras culpable podrías pasar hasta tres años en prisión… El delito por el que se me acusa no es grave y no merece cárcel –por eso digo que el abogado de Gustavo es un estúpido e ignorante–, lo más que puede pasar es que me impongan una multa o que decidan que vaya a un proceso de terapia contra la discriminación. El citatorio dice que debo presentarme para ofrecer mi declaración respecto a discriminación. Infante, a lo estúpido, dijo que me iba a meter dicho de su mamá, y me levantó una denuncia penal en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), pero no procedió, ni caso le hicieron.

¿Entonces no tienes orden de aprehensión? Lo único que me mandaron fue una restricción para que no me acercara a él, para que no hablara de él ni nada. Fui a la Fiscalía y les pregunté por qué me llegaba una denuncia de la FEADP si Gustavo no es periodista, les mostré que él no aparece en el registro de profesiones, o sea que no es licenciado en Periodismo y está usurpando la profesión (…).

“Es un pobre diablo enano acomplejado, frustrado, amargado, que tiene un negro pasado con problemas de alcoholismo, drogadicción y acoso sexual”.

¿Has considerado ofrecerle una disculpa pública a su mamá? Si en la audiencia, que es conciliatoria, la señora me dice: “Creo que me ofendiste”, como caballero y hombre cortés que soy con las mujeres le voy a ofrecer una disculpa, pero no es que yo acepte que la haya discriminado y que haya hecho violencia de género, porque no estoy acusado de eso, sólo de discriminación (…) Yo no mencioné el nombre de la señora, yo hablé de la historia de Gustavo Adolfo Infante.

¿Y a Gustavo no le ofrecerías una disculpa para acabar de una vez por todas con el pleito? Si en la Fiscalía me dicen: “Ofrézcale una disculpa a la señora, se la voy a dar, pero a Gustavo Adolfo no le ofrezco nada, lo único que le voy a dar son un par de cachetadas para que se le quite lo pend... y mugroso.

Acabas de salir victorioso de un reality y ya estás en líos legales, ¿cómo te sientes? Estos pobres diablos quieren sus cinco minutos de fama, colgarse de mí para sobresalir. Gustavo Adolfo Infante es un pobre diablo que no tiene rating, entonces, ¿qué siento yo?, que la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero y yo estoy acostumbrado a eso, he sido un hombre exitoso toda mi vida, soy guapo, famoso, millonario, talentoso, exigente y bueno para los ching...