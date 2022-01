Alfredo Adame quiere MÁS: Retomará su pleito contra Carlos Trejo ¡y él ya aceptó el tiro!

Alfredo Adame es tendencia en redes sociales tras su pleito callejero con una mujer, y además ya aceptó la propuesta que el luchador y empresario Alberto del Río le lanzó hace unos días a través de TVyNovelas: sostener un combate de artes marciales con Carlos Trejo.

En entrevista, el conductor nos revela estar dispuesto a quitar la orden de restricción que interpuso contra el Cazafantasmas para que puedan enfrentarse en un ring. Advierte que sus padecimientos, tendinitis y neuropatía, no serán impedimento para que finalmente se mida con Trejo tras 17 años de explosiva rivalidad.

Alberto del Río quiere retomar tu pelea contra Carlos Trejo… Ya le contesté que acepto, que estoy puesto. Haciéndolo Alberto del Río y su empresa está bien, porque la vez pasada la íbamos a organizar nosotros, y luego este cuate (Trejo) dijo que él la armaba con su abogado, y a la hora de la hora se rajó; habían vendido casi cuatro mil boletos para el Foro 360 y se robaron el dinero, no lo devolvieron.

¿Recibiste algo de la venta de esos boletos? Absolutamente nada, ese fue un fraude de la rata de Trejo y su abogado; me tiene un pavor impresionante. En 17 años se la he cantado cuatro veces para romperle el hocico, mismas que ha salido corriendo; es un cobarde, pero yo estoy puesto. Decía que yo pedí una orden de restricción, ¡se la quito!

Entonces, ¿es un hecho que habrá pelea entre ustedes este 2022? Es un hecho, yo digo que sí, y es un hecho que éste se va a hacer para todos lados, como lo hizo las veces pasadas, se va a hacer el tonto. Lo único que quiere es comer de mí; no tiene ninguna oportunidad conmigo, y lo sabe bien.

¿Tienes quién te prepare para la pelea? Mis entrenadores son Israel López, que es sexto dan en taekwondo, y Gil Nava, que tiene una escuela de artes marciales.

¿Qué artes marciales dominas? Soy cinta negra en karate, cinta negra cuarto dan en taekwondo, estudié krav maga, sambo ruso, kickboxing, boxeo y jiu-jitsu, entre muchas otras.

¿Cómo te encuentras físicamente para el enfrentamiento? Tengo una tendinitis en ambos hombros, y una neuropatía en la muñeca del brazo izquierdo; estoy yendo a tratamiento al estado de Morelos. La tendinitis es la segunda vez que me sucede; como practico las artes marciales y voy al gimnasio todos los días, me sometí a un tratamiento con un doctor y me la quitaron en 10 sesiones; te ponen una almohadilla caliente, la corriente rusa, te dan masajes... Luego me apareció lo que llaman una neuropatía en la muñeca del lado izquierdo muy dolorosa, y me lo estoy tratando; voy dos o tres veces por semana todo el día y me regreso a la Ciudad de México.

¿No estás en desventaja para la pelea con estos malestares? ¡N’hombre! Ahorita me puedo agarrar a golpes contigo y con quien quieras; la tendinitis lo único que me afecta es que cuando estoy viendo la televisión, me pongo las manos en la nuca y, al bajarlas, me duele, pero no tengo ninguna desventaja.

ALFREDO ADAME SE PELEÓ CON UNA MUJER EN LA CDMX

CARLOS TREJO SE BURLÓ DE ADAME Y YA ACEPTÓ EL TIRO. En su cuenta de Instagram, el Cazafantasmas se burló de Adame en su pleito callejero, y aceptó el reto de finalmente pelearse con su archirival.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!