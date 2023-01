Alfredo Adame podría enseñar el trasero en OnlyFans a sus 64 años

Con 64 años de edad, Alfredo Adame podría volver a sus inicios como modelo, pero ahora en la plataforma de contenidos OnlyFans, donde a cambio de una suscripción mensual, sus seguidores podrían ver mucha de su piel.

En entrevista con Chabeli Huerta para 'Venga la alegría', el hombre escándalo admitió ser un "chavorruco", pues dice sentirse muy joven: "Me voy a regresar a los 45 años, estoy yendo diario al gimnasio, estoy llevando una dieta super especial...".

Su buen estado físico podría llegar a OnlyFans, donde aparecería con poca ropa: "Desnudo completo no, posiblemente enseñando nalga, ya sabes, algo más artístico. Digo, el OnlyFans no es pornografía".

Y es que lo ve como un gran negocio que le gustaría a las nuevas generaciones: "Si con las mentadas de madre gano dinerales, qué pasa? Que hago contacto con los chavos porque tengo la mentalidad de un chavo de 25".

Por lo pronto, y sin dar detalles, dijo que una cadena de televisión le pagó mucho para entrar a un reality show: "Tenía ofertas para muchos reality shows, en Colombia, uno en Italia y un día me llamaron de una empresa muy poderosa, me hicieron un ofrecimiento muy superior a lo que podrían estar ofreciendo en otras televisoras".

Sobre una reconciliación con sus hijos, Diego, Sebastián y Alejandro, suena a algo imposible e incluso ya los quitó de su testamento.

Hace unas semanas hablamos con él, y en exclusiva nos contó que no dejará nada para sus hijos con Mary Paz Banquells: "Nada, en lo absoluto; para la gente malagradecida, ¡nada! Cada día que pasa me doy más cuenta de todo lo que hicieron la mamá y ellos, así que ya están fuera de mi vida y no tengo ninguna intención de arreglar nada con ellos, ni volverlos a ver".

Y en el amor, ¿cómo está? "Abierto, la última que me tocó, Magaly Chávez, era una farsante que parece que es hombre, que es trans. Cuando tuve la sospecha, la mandé por un tubo, y en el reality show nunca hubo nada; si nos dimos tres besos en dos meses fue mucho, así que ahorita estoy abierto al amor si se me aparece una mujer decente y educada, autosuficiente, que no sea una mantenida, viciosa, perversa o malvada (…) A quien yo ponga como mi pareja lo hago hasta arriba; a MaryPaz Banquells, por ejemplo, no era nadie y sigue sin ser nadie; nada más se casó conmigo y se fue para arriba. Diana Golden igual, ¡todas son igualitas!".

