Alfredo Adame le responde a Polo Morín tras decirle que necesita ayuda psiquiátrica: "La loquita es él"

Alfredo Adame se lanza en contra de Polo Morín, lo señala de acosar sexualmente a jóvenes.



Alfredo Adame, de 65 años, está envuelto en una nueva polémica al tachar a Polo Morín, de 32 años, de "ser un acosador sexual de jóvenes".



Luego que el actor Polo Morín se refirió a Alfredo Adame como alguien que no está bien de sus facultades mentales, el controvertido presentador fiel a su estilo le respondió ante las cámaras de 'Venga la Alegría'.



"Ni me lo tomo como ofensa porque sí soy parte de la comunidad (LGBT+) y si cree que eso me va a quitar mérito, pues me está dando la razón con que es una persona homofóbica. Es un señor que no está en sus facultades mentales, le deseo mucha salud mental, lo digo de corazón, espero que se cheque a tiempo y que no sea una historia que termine en tragedia", indicó el actor originario de Celaya.

Por su parte, Adame no se quedó callado y volvió a arremeter ante Leopoldo Morín Garza, mejor conocido como Polo Morín.



"No estoy loquito, la loquita es él, es una jot& liosa. Lo único que sabe hacer es andar ahí en antros haciendo desfiguros y su joter&# no alcanza niveles. Entonces pues sí lo llamo estúp..., ignorante y lo llamo jot& liosa y loquita desmecatada, todo eso porque se lo merece. A esta jot% todo mundo le dice que está muy bonita, pero no, yo soy más bonito que él y a ese le arde de que uno sea más bonito", expresó Adame.

Asimismo, Alfredo Adame asegura que Polo Morín, ex de Lambda García, acosaba sexualmente a otros jóvenes.



"Las mamás lo discriminaban y lo segregaban porque no querían que se juntara con sus hijos. Todas lo vomitaban porque este nomás anda por ahí queriéndolos pervertir y meter mano y todo mundo lo alejaba. Andaba acosando sexualmente a muchos jovencitos y cuando quería meterles mano alguna vez le rompieron el hocico".

