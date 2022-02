Alfredo Adame despotrica contra su hijo Diego y él opina de sus zafarranchos

Alfredo Adame tiene cuatro hijos, pero después de años de pleitos familiares, ahora niega a los jóvenes que crió junto a MaryPaz Banquells, especialmente al mayor, Diego.

"Yo ni me he puesto sentimental ni absolutamente nada. Diego Banquells. no tengo relación con él, ni me hace falta, ni lo necesito. Se llama Diego Banquells, no es Adame. Porque yo quiero que no sea Adame, no es digno representante del apellido Adame", dijo el actor a 'Venga la alegría'.

"La Biblia dice honrarás a tu padre y a tu madre. Siempre honré a mi padre y a mi madre. Con Diego le di amor, cariño apoyo, riqueza, todo lo que se le puede dar a un hijo y de repente me dio un 'balazo'. No me extraña porque la mamá me lo echó en contra durante años", asentó.

"Diego es un muchacho egoísta, envidioso, que nunca aceptó que tuviera dos hermanos", sentenció.

Pero en la versión de Diego, podría existir una reconciliación, aunque hoy por hoy no necesita hablar con su padre. Eso sí, comentó su opinión respecto al zafarrancho callejero de Alfredo Adame que se volvió viral.

"Pues mira el es un adulto, él sabe cómo lleva su vida y nadie es nadie para juzgarlo. Es una persona normal como cualquiera, que tiene días de molestia, a lo mejor lo agarraron en un mala momento y pasó...". Ante la prensa, el joven dijo sobre una reconciliación: "No me cierro, dicen que el futuro es incierto, no te puedo decir, todos tenemos derecho a reconocer lo que hicimos, pero en este momento no, yo estoy muy feliz estoy luchando en un país donde los jóvenes la tenemos difícil".



