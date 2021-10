Alfredo Adame decía ser millonario pero solo tiene 8 mil pesos en el banco

El pleito mediático entre Alfredo Adame y Diana Golden llegó a los juzgados hasta que finamente ganó la actriz en el juicio por el que el presentador deberá pagarle casi 30 mil pesos por haberla daño moralmente.

Sin embargo, para hacer efectivo el pago, cuando embargaron las cuentas bancarias de Alfredo Adame, se dieron cuenta de que solo contaba con 8 mil pesos.

Diana Golden habló con 'De primera mano' sobre el actor, a quien tachó de "Cobarde, pusilánime, mentiroso, hablador, flojo, que no tiene corazón. Él desafortunadamente, como a todo el mundo insulta, también insultó al Licenciado Víctor Carrillo, él se lo agarró personal".

El abogado Víctor Carrillo informó en 'Ventaneando' que debido a que descubrieron que Alfredo Adame no cuenta con dinero en el banco, pese a que siempre asegura ser millonario, se resolvió un primer pago de 5 mil pesos.

Alfredo Adame habló al respecto y dijo que, en efecto, no tiene dinero. Sin embargo, aseguró que no perdió ante Diana Golden "ni por daño moral, ni grosero. No sé en qué le causé daño moral. Ella dijo que yo le hice perder dinero".

"Mis cuentas bancarias, las únicas que tenía las embargaron en el divorcio de MaryPaz Banquells, porque ahorita está pendiente la pensión y repartición de bienes".

Y admitió: "No tengo trabajo hace 5 años, Televisa me boletinó por el asunto con la conductora... Dejé de ganar dinero. No tengo trabajo, soy un pobre hombre. Llegamos a un arreglo de que se le pagaba en paguitos, y lo último que supe fue que esta muerta de hambre recogió sus 5 mil pesos".

"Sí, le ha de urgir para compras su motita o su Tonaya", bromeó Alfredo ante 'Ventaneando' sobre el primer pago a Diana Golden. Explicó que para saldar la deuda de casi 30 mil pesos, utilizará un sueldo que cobrará en Televisa por un trabajo reciente.

