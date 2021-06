Alfredo Adame antes la insultaba; hoy, Rocío Banquells dice esto tras derrotarlo

Debido a que Alfredo Adame logró solo poco más de mil votos, su ex cuñada Rocío Banquells ganó en las elecciones 2021 como diputada federal por el distrito 14 en Tlalpan, CDMX.

Eso no solo representa un golpe bajo para Adame en su carrera como político, sino algo personal, por el historial de pleitos con Banquells, quien fue su cuñado durante décadas.

Así que la prensa cuestionó a Rocío sobre su victoria ante Alfredo, pero se limitó a reflexionar así:

"Cada quien maneja su vida y su boca como quiere. Yo lo único que hice fue trabajar, fue caminar las calles de Tlalpan. Yo llegaba y te encontrabas con gente muy molesta, pero yo no le debo nada a nadie".

Eso sí, destacó que "La vida misma se ha encargado. Yo he estado sentada en la barrera viendo la faena, junto a mis hermanas, con las mujeres de mi casa que hemos sido muy violentadas psicológicamente y verbalmente".

Rocío insistió en que "Hay un Dios muy grande y hoy por hoy me da esto que es para mí una alegría".

Y sobre Alfredo fue políticamente correcta: "Yo no pienso si destrocé a nadie, si le di cachetada a nadie, yo hoy, va por México, por mis hijos, por mi familia, por mi país".

Sin embargo, también resaltó que ella no es escandalosa como Alfredo Adame: "Llevo una carrera limpia, a mí me han metido a los escándalos, yo no he hecho los escándalos. Aquí sigo, sin insultar, sin meterme con nadie. Es la educación que nos dieron".

ALFREDO ADAME ASÍ DESPOTRICABA CONTRA ROCÍO

Debido a que estaba casado con MaryPaz Banquells, hermana de Rocío, Alfredo no se detenía en insultos contra la cantante:

"Rocío Banquells es una bruja, falsa, mentirosa, mitómana, tracalera, ratera...".

En entrevistas, Adame ventilaba: "Tú pregúntale qué vendía en un condominio De Fuentes del Pedregal, qué vendía en unos envoltorios de celofán, unos polvitos blancos. Pregúntale por todos los fraudes que ha cometido, pregúntale a todo mundo. Vender un coche tres veces, vender un condominio que ni siquiera era de ella en Vallarta. A lo mejor vendía orégano y azúcar glas".

También hay que recordar que en 2018, Alfredo Adame acusó a su ex esposa MaryPaz Banquells de desfalcarlo, "porque obviamente ese dinero llegaba a las manos de la hermana (Rocío) una haragana que no sirve para nada".



