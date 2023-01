Alfonso Herrera así responde a chisme de que pedía millones para volver a RBD

Ante el inminente regreso de RBD, surgieron muchos comentarios sobre la ausencia de Alfonso Herrera en el proyecto. Desde el reencuentro del grupo en plena pandemia para un concierto virtual, se notó que para el actor, la música no era su prioridad y ha sido congruente con ello.

Pero entre los comentarios y peticiones de los fans del grupo para que Poncho vuelva, surgió la versión de que no aceptó porque le habrían negado el pago de 10 millones de pesos.

Sin embargo, Alfonso Herrera dio la cara y dejó en claro su punto:

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.

Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá.

Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde.

De la misma forma que mis compañer@s me han apoyado en absolutamente todo, cosa que aprecio profundamente.

Rebelde significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que que uno quiere en la vida, algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo.

Y a los fans mi agradecimiento eterno por tanto apoyo y cariño. Feliz 2023".

Previamente, Alfonso Herrera ya había aclarado por qué no estaría en el reencuentro de RBD, e insistió en que les envía buenas vibras mientras él se enfoca en su trayectoria como actor.

