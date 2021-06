Alexis Ayala se sincera sobre vida como soltero: "Estoy tomando terapia"

TEXTO: NAYIB CANAÁN

La semana pasada, Alexis Ayala regresó a la pantalla estadounidense con el estreno de la telenovela Si nos dejan, en la que interpreta al antagonista que se interpone entre el amor de Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas. Fue a través de Univisión que el actor mexicano de 55 años logró conectarse con la audiencia gracias a un personaje muy apegado a la realidad que llegará en los próximos meses a México por la señal de las estrellas. Feliz con este proyecto producido por Carlos Bardasano, el histrión refiere que ha sido el trabajo perfecto para lograr sanarse como persona luego de un reciente divorcio que tomó por sorpresa al público, ya que al lado de Fernanda López se veía completamente realizado.

No habías terminado una telenovela cuando te llegó la otra. ¿Cómo cambiaste el chip tan rápido? "Te cambian los directores, te cambia la historia, te cambia la ropa, la imagen, todo. Lo importante es no repetir patrones que traíamos de otro personaje, y más cuando brincamos de un rol a otro, como me tocó. Yo siento que fue un regalo de Dios, y estoy superagradecido con el señor Nacho Sada por la oportunidad en Quererlo todo, porque ese fue como el preámbulo para Si nos dejan, y con el señor Bardasano, bueno, no tengo más que palabras de gratitud.

¿Anhelabas el personaje antes de que te lo asignaran? "Pues estuvimos en las negociaciones unos meses antes. Finalmente las cosas no se habían acomodado y lo lloré en mi casa muchísimo, pero de repente todo dio un giro que me trajo al proyecto, y eso lo voy a agradecer siempre, porque pudieron haber volteado a ver a otro actor.

Cuando viste que el rol se lo había quedado Eduardo Yáñez, ¿qué pasó por tu cabeza? "No dije nada, simplemente lo lloré en mi casa. Al final, quien lo hubiera hecho estaría frente a un gran reto, pero qué afortunado me siento de haber sido yo.

Hablas muy entusiasmado de este proyecto, ¿sientes que vino a sanar un poco las heridas del divorcio? "No tiene nada que ver el trabajo con la vida privada. Eso se los contesta Alexis Ayala y Sergio Carranza. Mi vida privada no es del interés público; yo hice público el divorcio porque como pareja éramos una vida pública, pero mi intimidad como pareja no la sabe nadie, así como mi proceso de separación.

"Lo que sí es que, en una vida de pandemia que estamos teniendo todos, y eso lo digo bien en serio, el tener salud es lo más importante; nosotros pasamos ya por el COVID, a Fernanda y a mí no nos dio tan fuerte, pero en nuestra familia hubo un deceso por el virus.

"El problema con la enfermedad es que hay familias a las que les ha pegado muy fuerte, y hay otras a las que ni siquiera les ha dado un catarro. Eso es muy delicado, hay que cuidar mucho la salud hoy día, y tener trabajo, ser proveedor de tu casa y de tus alimentos, es importantísimo.

"Yo tuve la fortuna de poder hacer Quererlo todo, y por eso les digo que fue un regalo de Dios el hecho de darle continuidad con un personaje que tiene esta injerencia dentro de la historia y que me está permitiendo explorar otras cosas.

"Entonces, esto no sana ninguna herida, sana a Alexis; luego, otros reporteros en la puerta 2 de Televisa San Ángel, así como los seguidores de las redes sociales, me preguntan por qué me estoy cuidando tanto, que a quién quiero conquistar. "Y yo realmente quiero conquistar a Alexis, no me estoy redescubriendo, me estoy retomando, y esa es una parte importante, me estoy cuidando físicamente; evidentemente en algún momento me abandoné y subí de peso, he bajado 16 kilos, estoy tomando terapia, estoy retomando la lectura porque había dejado de leer, me estoy enamorando de mí otra vez. Entonces, 'Si nos dejan' viene a sanar a Alexis no por las cosas externas, sino por mis cuestiones internas

Como quien dice, te estás reconstruyendo… "Pegando esos pedazos que tal vez se habían caído, pero de alguna manera nunca me he desmoronado, lo importante es reconocer que necesito abrazarme más a mí mismo, que necesito tener ayudas externas, de repente, gente profesional que me pueda ayudar a entenderme más, y evidentemente necesito el abrazo de un ser humano, el abrazo de mis padres, el abrazo de mis hijas, de mis amigos o, en su momento tal vez, el abrazo de una compañera. Todos necesitamos ese afecto, y con la pandemia ya no sabemos si abrazar o dar un beso. Nos hemos vuelto más respetuosos, pero también más fríos, aunque todos necesitamos calidez.

¿Cómo tomas los comentarios negativos de las redes? "Casi no tengo haters, a la gente que es grosera la bloqueo; a la que da su opinión o su punto de vista, que me critica por mi ropa, le pongo “me gusta”, porque al final, a mí me gusta cómo me visto. Para mí, el traje es un disfraz, para mí, el traje es Sergio Carranza; yo me visto de jeans rotos, de botas, chamarras de cuero, y me encanta. La edad, al final, es un número, hay que tener actitud, hay que tener alegría, entusiasmo y ganas de vivir. Hay que dejar que en la vida las cosas sucedan, pero que sucedan de una forma natural.

