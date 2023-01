Alexis Ayala se desvive al hablar de Cinthia Aparicio, con quien llegará al altar ¡por primera vez!

FOTOS: Octavio Lazcano. En las telenovelas, Alexis Ayala ha llegado al altar para jurarse amor eterno con la heroína del cuento; sin embargo, esto no ha ocurrido en la vida real, pues sólo se ha casado dos veces: la primera con Karla Álvarez (q.e.p.d.), y la segunda con Fernanda López, ambas sólo por el civil. Y como la tercera es la vencida, esta vez el actor contraerá matrimonio religioso por primera vez, y es su novia, Cinthia Aparicio, la mujer que logrará lo que parecía imposible.

“A mediados de este año haríamos el civil y para finales, en noviembre, haríamos la boda grande, como le dice ella a la religiosa. Trato de no dar muchos detalles, ella no quiere que cuente mucho, pero estoy muy contento de que la vida hoy es un 'sí', y espero se siga manteniendo así, que ella y yo nos sigamos eligiendo”.

“COMO TODA PAREJA NOS DAMOS NUESTROS BUENOS AGARRONES”

Las razones que lo hicieron pensar nuevamente en un matrimonio son muy claras; así define el histrión a su prometida: “Es una joya, una dama; es una mujer que me quiere y respeta, porque damos a entender nuestro punto de vista. Claro, como toda pareja nos damos nuestros buenos agarrones, tenemos nuestras discusiones y nos damos el tiempo de entendernos y respetarnos”.

Alexis Ayala se comprometió con Cinthia Aparicio, su novia 28 años menor

Además de su belleza externa e interna, el talento de Cinthia fue otra de las cualidades que conquistaron a quien en los 90 fue el novio fugitivo del espectáculo. “Es que no hay nada más seductor que el talento. Yo la conocí en una escena de la telenovela Si nos dejan, solamente la vi en esa escena y la volteé a ver. Tomó dos meses para que nos viéramos; cuando eso ocurrió, me acerqué a platicar con ella, y estuvimos bastante tiempo. La invité a cenar, accedió y hoy es la historia que estamos viviendo. Espero que mañana esto siga siendo así entre ella y yo”.

Después de un divorcio reciente, Alexis Alexis no le teme al matrimonio; considera que cada relación es distinta.

“Tengo mucha luz en mi vida, y a ella la veo con luz, con agradecimiento; mientras yo tenga salud, puedo buscar el "sí" en todos los sentidos. Si te corren de un trabajo, ¿vas a buscar otro? Si pierdes en una carrera, ¿no vas a jugar otra, no vas a competir? La vida es para vivirse y hay que dejar que las cosas sucedan; hay que también darse el chance de hacer que las cosas sucedan”, expresa el villano de Vencer la ausencia.

La paternidad es algo que tampoco descarta, ya que, según sus propias palabras: "Me gustaría todo con ella. No estoy con nadie para quitarle los sueños, ni que me los quiten. Mientras tenga salud, todo es un sí”.

Además de su próxima boda, Alexis está enfocado en las grabaciones de la telenovela Pienso en ti, producción de Carlos Bardasano protagonizada por Dulce María y David Zepeda. “Estoy feliz de que haya esta continuidad, de regresar a esta producción y tener en las manos un antagónico tan importante, tan poderoso en todos los sentidos, para actuarlo, para que me lleve y me jalen los hilos mis directores Luis Manso y Carlos Cock. En estos últimos dos años sólo lo hemos visto como villano en la pantalla, algo que ya resulta una costumbre para él.

“Es que de las más de 30 telenovelas que llevo, la gran mayoría han sido antagónicos; de hecho, solamente tengo cuatro buenos y cuatro coprotagonistas, porque siempre han sido en pareja, repartidos los buenos, pero me gusta el antagónico, lo disfruto. Mi carrera en televisión se ha ido por ese lado; en cine he hecho un poquito de todo; en teatro siempre hago comedia, en series también me ha tocado un poquito de todo... Hay que estar agradecido de la continuidad, de la salud, de poder trabajar, de poder estar con amigos, de poder hacer equipo, de poder llevar sustento a la casa, y como dice Brandon Peniche: "Somos gente ordinaria con un trabajo extraordinario", y eso es maravilloso”.

Sigue el chisme:

Así luce la hija de Yuri adoptó a sus 45 años

Mira cómo luce actualmente 'Bruce Bolaños' de 'Matilda'

Ex esposa de Matías Novoa hace inesperada declaración sobre el actor