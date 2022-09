Alexis Ayala se comprometió con Cinthia Aparicio, su novia 28 años menor (FOTOS)

Cuando el amor apareció entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en 2021, quizá no se hubieran imaginado lo que viven un año después: están comprometidos y próximamente se casarán.

A través de redes sociales presumieron su compromiso y ella mostró emocionada su anillo. Además, completó su publicación con un "Sí, en todos los idiomas”.

La pareja disfrutó de un viaje a París, lugar perfecto para sellar su compromiso tras un año de romance.

¿Cómo se conocieron?

Ambos se conocieron en las grabaciones de Si nos dejan, telenovela que se transmitió con éxito en Estados Unidos y México. En una entrevista con TVyNovelas en 2021, el actor comentó: "'Si nos dejan' me vino a traer muchas cosas buenas: seguridad, tranquilidad de que puedo seguir en un foro, en un escenario, y hacer las cosas como son, como me gusta hacerlas; me empieza a dar una seguridad personal, y comienzo a trabajar conmigo, a tomar terapia, y ya al final de las grabaciones me da algo sensacional y maravilloso que se llama Cinthia, por lo que comenzamos a labrar un camino".

Cinthia nos contó qué la enamoró del actor: "Justo eso le dije cuando se me acercó: 'A mí no me importa que seas Alexis Ayala, ¿eh?'. A mí eso me vale, pero me enamoró que conmigo no es Alexis, conmigo es David; conmigo está la persona… Nos reímos como creo que nadie lo ha visto nunca, al menos, no el público… Se ha vuelto mi cómplice, mi equipo y lo admiro; para mí, la admiración es todo. Me gusta que sea un fregón, porque me impulsa y me hace pensar 'yo también quiero ser así, y que él también me admire'".

