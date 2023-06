Alex y Benny Ibarra honran el legado de sus papás con la mejor versión de 'Vaselina'

Siendo aún niños, los integrantes del grupo Timbiriche enfrentaron por primera vez la experiencia de hacer teatro; se prepararon y fueron fundadores del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa.

Grababan también su disco número 5, que saldría a la par de Vaselina, musical estrenado en 1984. Benny, Sasha, Mariana, Alix, Paulina, Diego y Erik formaban el grupo infantil número uno de la época en México, y Julissa estaba posicionada como actriz y productora; fue ella quien tuvo la idea de llevar a escena la película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John en su única versión infantil.

El elenco estaba constituido por los Timbiriche, y el resto fue elegido mediante audiciones titánicas en el Televiteatro 1, donde hicieron todas sus presentaciones, y donde a partir de este 13 de julio, casi 40 años después, vuelven para encender el corazón de cuatro generaciones a través de lo que promete ser la mejor versión de Vaselina de todos los tiempos.

Benny y Alejandro Ibarra platicaron con TVyNovelas del proyecto que vuelve a reunirlos en escena para honrar el legado de sus padres, Benny Ibarra y Julissa, pilares de una de las dinastías más importantes de nuestro país.

Le tienes un cariño especial a esta puesta, ¿no? Sí; es, de alguna manera, hacerle un homenaje a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a Timbiriche… Fue un momento importantísimo para todos nosotros, y gracias a esta obra decidimos muchos dedicarnos a esto de por vida.

¿La música también es tu responsabilidad? Sí, y es importante para mí que la música de la obra energéticamente sea adecuada para el público. Tenemos una gran banda en vivo y quiero que el público haga un clic especial con las canciones que ya conoce.

Honrar el legado de tu familia? Sin duda. Ser parte de la familia en que nací ya era tener una vida muy inquieta, no sólo teatro, televisión, música... Soy una persona a la que le gusta meterse hasta en temas de comida; ya los de negocios se los dejo a los que saben.

¿Te choca hablar de números? Tal cual, no es lo mío; a mí me empiezan a hablar de números y me da un sueño… Hasta con mis contadores, cuando me tratan de explicar algo de números y cuentas, me da el mal del cuerpo económico.

¿Qué dice tu mamá de que estén de nuevo juntos en el escenario tu hermano y tú? Está feliz, emocionada, y lo celebramos.

¿Alguna vez veremos a tus hijos actuando aquí? Mis hijos son grandes artistas: María está en el modelaje, y Mateo sigue estudiando solfeo, pero no quiere hacer esto por trabajo, sino por gusto. Estudia ingeniería, así que el tiempo nos dirá que pasará.

Alex, el ADN artístico corre por tus venas... Sí, es lo que dicen. Estoy muy contento porque el proyecto Vaselina ya está tomando forma, ahí vamos; es un proyecto increíble.

Para algunas personas, tú has sido un novio de ensueño… No sé si el novio perfecto; creo que tengo mis cosas bastantes chuecas y malas, pero siempre he tratado de ser una persona buena y leal, cosa que en esta carrera no es fácil. He tenido la fortuna de crecer en este medio, de tener un oficio maravilloso… De alguna manera nunca me he creído el cuento de ser una estrella.

¿Nunca te volviste un famoso imposible? Tal vez de chavo, durante la adolescencia; estás joven, lo tienes todo… Te vuelves imposible. Gracias a mis padres, me ubiqué rápido; ellos siempre me hacían regresar al centro, porque me decían que esto en realidad era un trabajo, que había que llegar temprano y poner el ejemplo.

Te escuchamos mucho mejor de la garganta, ¿cómo vas con la disfonía espasmódica? Estoy mucho mejor; ya llevó dos inyecciones, falta una más. Existe la opción de operarme, pero es una intervención muy invasiva, tendría que ser a cuello abierto, porque te conectan un nervio, luego conectan otra cosa… La verdad, mejor así. Con las jeringas de bótox va bien, porque me paraliza las cuerdas, y así no reciben la señal que manda mi cerebro de moverse. En ocasiones es aparatoso, porque tengo que calcular cuánta voz le pongo, pero, puedo vivir con eso.

En Vaselina interpretarás al único personaje que no has hecho, ¿no? Tal cual, porque de chavo me tocó hacer de Danny; digamos que no es el mejor personaje, pero al menos salgo. Sólo quiero pasarla bien, ganar lanita y vivir esta experiencia como una familia.

