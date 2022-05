Alex Fernández está loco por su hija Mía, nos cuenta su esposa Alexia

El pasado 17 de marzo, Alex Fernández y su esposa, Alexia Hernández, debutaron como padres. La pequeña nacida en Guadalajara, Jalisco, lleva el nombre de Mía, pesó 3.015 kilogramos y midió 48 centímetros. Desde antes de su matrimonio, el hijo del Potrillo había confesado a TVyNovelas que quería casarse y de inmediato formar una familia, y su sueño se hizo realidad. Rondando por la Perla Tapatía, nuestro reportero se encontró a Alexia, y nos sorprendió lo rápido que ha recuperado su cuerpo. Aquí te mostramos las fotografías y las declaraciones que nos dio.

Alexia, ¿ya te cayó el veinte de que tú y Alex Fernández se han convertido en padres? La verdad es que no. Todos los días veo a mi hija y me pregunto: “¿Esta cosita es mía?”, porque no puedo creer que creció dentro de mí y ahora está con nosotros; nos hace muy felices.

¿Qué sentiste cuando cargaste por primera vez a Mía? Amor, emoción, ternura, ¡no me la creía! Lloré cuando la vi. ¡Fue una revolución de emociones!

La música siempre ha jugado un papel muy importante en la familia Fernández… ¡Sí! Es impresionante que cuando Alex la carga y le comienza a cantar, ella baila. Eso lo hizo durante todo el embarazo, y sí creemos que Mía, nuestra hija, sabe que la música es importante para la familia. Siempre sonríe cuando su papá le canta.

¿Cuáles son tus debilidades como mamá? Las desveladas. Yo creo que eso es lo que más me ha costado. Pero al mismo tiempo, cuando por alguna razón está llorando, me quedo con ella para calmarla y mimarla hasta que se tranquiliza y se duerme. Creo que todo ha sido sencillo.

¿Cómo ha sido tu recuperación? Después del parto salí caminando, y eso que fue cesárea. ¡Sí sentía dolor!, pero a los 30 días ya estaba haciendo ejercicio para recuperar mi peso.

¿Subiste mucho de peso? No sé si sea mucho, pero subí 20 kilos, y ya con ejercicio y una dieta balanceada logré bajar 12. O sea que me faltan ocho kilos para volver a mi peso.

¿Cómo es Alex como papá? ¡Es un superpapá! Todo el día quiere cargar a Mía, y ¡a nadie se la presta! Si alguien la está cargando siempre dice: “¡Dame a mi bebé!”, y le canta, la carga y anda para todos lados con ella. Yo le tengo que recordar que también soy su mamá (risas). ¡Alex está loco por ella!

¿Qué fue cambiando en ti ahora que eres mamá? Principalmente, la paciencia.

¿Cuál es tu mayor miedo como mamá? No educar a mis hijos de la forma adecuada. Me da mucho miedo que mis hijos se conviertan en personas groseras. Queremos, tanto Alex como yo, fomentar valores como el respeto, y que la familia sea el centro de esto.

¿Cuántos hijos quieren tener? Yo tres, máximo. ¡Si por Alex fuera serían cinco!

¿Crees que con todo lo que está pasando en el mundo, es difícil ser padres hoy en día? Creo que el pilar es la educación para formar hijos conscientes y que quieran ser buenas personas y ayudar a los demás. Mi esposo y yo, aunque nuestra hija todavía es muy pequeña, tratamos todos los días de que ella sea feliz, y en su momento, fomentar los valores de los que te hablaba.