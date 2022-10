Alessandra Rosaldo ya puede dejar solo a Eugenio Derbez y a Aitana en casa

Alessandra Rosaldo ha vivido momentos de ansiedad últimamente. La cantante acepta que para ella ha sido muy difícil cumplir con las giras en su faceta de cantante, primero por su rol de mamá y luego por el accidente que sufrió Eugenio Derbez.

Rossaldo señaló: "Durante mucho tiempo mi vida era ser mamá o cantante y no podía mezclarlas. Pero ya entendí que puedo ser ambas sin descuidar ninguna de las dos".

Alessandra junto con Chacho Gaytán están retomando su dueto de Sentidos Opuestos para emprender una larga gira nacional con la que festejarán 30 años de carrera.

"Hay veces que me cuesta trabajo dejar la casa, sobre todo cuando tengo que ausentarme varios días porque se me rompe el corazón y me queda un hueco el estómago pero tabién me toca disfrutar este momento".

La cantante entiende ahora que la ansiedad no es contriubuye a su bienestar emocional.

"He aprendido a disfrutar el momento, a agradecer lo que tengo y entender que puedo hacer las dos cosas, sin descuidar alguna. Ya no me clavo en la culpa y como tengo el apoyo de la familia es más fácil".

En ese sentido, la evolución favorable de Eugenio Derbez (quien sufrió un accidente terrible en el hombro izquierdo) también le han ayudado a tranquilizar "su corazón de pollo".