Alessandra Rosaldo responde alarmada a rumor de que Vadhir golpeó a Eugenio Derbez

A diferencia de algunos famosos que les gusta correr para evadir a la prensa, Alessandra Rosaldo se detuvo para responder los cuestionamientos de los reporteros en medio de los rumores que acusaban a Vadhir de haber golpeado a su papá, Eugenio Derbez.

Esa versión difundida por el youtuber Alejandro Zúñiga trató de explicar el accidente que tuvo el actor, y que él mismo explicó que ocurrió al caerse utilizando un visor de realidad virtual, lo que le provocó múltiples fracturas en el hombro. Sin embargo, Alessandra Rosaldo desestimó el rumor:

"Por un lado nos da risa, pero también tristeza, y por otro lado nos alarma. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la gente? Qué triste que la verdad no les sea suficiente, que siempre que tengan que estar buscando... Es muy triste porque hay quien lo cree. Hemos recibido mensajes de gente cercana diciéndonos y preguntando qué pasó, que fue así como nos enteramos", dijo a los reporteros, incluida Berenice Ortiz, quien compartió el video en su canal de YouTube.

Por el momento, no piensan demandar: "No lo creo, la verdad. Me imagino que si le hablamos a un abogado ahorita y le hacemos 3 preguntas seguro tenemos un caso para armar, pero tampoco es nuestro estilo y no nos gusta invertir nuestro tiempo en eso. No es algo que hayamos platicado".

Alessandra lamentó la situación: "Además hay gente que se atreve a aseverar cosas, como si lo hubiera presenciado, como si tuviera algo que lo comprobara y sobre todo nos asusta. Me da miedo lo que la gente es capaz de inventar y hasta donde son capaces de llegar".

Insistió: "Afortunadamente llevamos tantos años en esto que de alguna forma lo sabemos manejar, nunca te acostumbras. Sobre todo para mí es más fuerte, yo me enojo, y él se ríe. Hemos aprendido a manejarlo como familia. Es la primera vez que es tan fuerte y tan feo.

Y sobre si ha hablado con Vadhir, dijo: "No hemos hablado específicamente de los chismes, créeme que cuando nos juntamos no hablamos de los chismes".

Por otro lado, resaltó: "Este accidente tiene muchos 'para qué', uno de los más bonitos ha sido percibir el cariño de la gente, otro es lo mucho que nos ha fortalecido a la familia. Y otro ha sido poder ser su hombro, por primera vez".

Los que dijo Eugenio sobre el accidente.

En medio de su recuperación, el actor finalmente dio la cara ante la situación y explicó lo sucedido: "Mi hijo (Vadhir) me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeño, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita. Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos".

Recordó el dolor: "Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas".

La versión que culpó a Vadhir.

El youtuber Alejandro Zúñiga asegura que "de una muy buena fuente" supo que la verdad no habría sido ni el choque, ni la caída, sino que habría sido una golpiza entre padre e hijo. "Vadhir estaba presente, y se pelearon y se fueron a los golpes. Vadhir le rompió una costilla a Eugenio".

"Por eso la información se le ha ocultado a José Eduardo, es posible que él no lo sepa y se esté enterando... La fuente es fidedigna y por eso me atrevo a abrir la boca y esto es real, Eugenio Derbez peleó con su hijo y su hijo le provocó todos estos problemas de salud", dijo Zúñiga.

