Alessandra Rosaldo remeda a Shakira, salpica a Derbez y el resultado es clara-mente brutal

Tras el alboroto que provocó Shakira con el estreno de 'BZRP Music Sessions, Vol. 53', hasta Gerard Piqué reaccionó al utilizar las marcas que su ex le recrimina en la canción, pero nadie se había subido a la tendencia de tal forma como lo hicieron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

La pareja que este 2023 cumple 11 años de casados publicaron un video en sus perfiles de Instagram donde la vocalista de Sentidos Opuestos recrea el video y la canción de Shakira, pero con una versión muy peculiar.

Y es que en lugar de reclamarle por haberla dejado por Clara Chía, quien "clara-mente es igualita" a Piqué, Alessandra Rosaldo recrimina a Eugenio Derbez por sus genes tan dominantes y el parecido entre todos sus hijos.

El resultado simplemente es una joya brutal:

Varias celebridades, incluidas los hijos de Eugenio Derbez mencionados en la canción, como Aislinn y José Eduardo Derbez, reaccionaron a la versión de Alessandra y las carcajadas no faltaron:

Mientras tanto, el éxito de su nueva canción plagada de indirectas clara-mente dirigidas a Gerard Piqué y Clara Chía, superó a 'Despacito' y se convirtió en un fenómeno global con mayor cantidad de reproducciones en YouTube en muy poco tiempo.

Así que la barranquillera publicó un mensaje para celebrar y, sobre todo, dedicar un mensaje de empoderamiento femenino.

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras".

Por su parte, Piqué se pasea en un vehículo Twingo, tal como Shakira lo describe en su canción:

