Alerta hijo de Xavier Ortiz, ya no quiere vivir con tal de estar con su papá

A dos meses de que se cumpla 1 año de la muerte de Xavier Ortiz, la ex del cantante, Carisa de León, compartió que su pequeño hijo de 9 años enfrentó una terrible depresión al grado de querer morirse.

Actualmente el pequeño Xavier tiene tratamiento psiquiátrico y lo están medicando, pero hace unas semanas, su mamá encontró una carta que la alertó.

En entrevistas con 'Ventaneando' y 'De primera mano', la ex de Xavier Ortiz comentó:

"En una cajita que encontramos era una carta que decía 'me quiero ir con mi papá', eso nos tenía muy asustados y yo la verdad veía que sí se quería ir con su papá".

Hace unos meses, el niño compartió que veía a su papá y platicaba con él.

"La psiquiatra me dijo que poco a poco lo iba a dejar de ver, es muy bonito que lo recuerde peor no al grado de que no quiera vivir", comentó Carisa.