Aleks Syntek recordó lo mucho que le dañó el ser señalado de acosar a joven británico

En una entrevista donde repasaron las altas y bajas de su carrera, Aleks Syntek recordó uno de los peores momentos de las décadas de trayectoria que lo respaldan, cuando fue acusado por un jovencito británico.

Según el adolescente, en ese entonces menor de edad, el cantante lo acosó vía mensajes privados de Instagram, lo que dañó personal y profesionalmente al compositor. Como pocas veces había hablado, Aleks Syntek recordó con Yordi Rosado lo mucho que sufrió, pero también reiteró que él no hizo nada malo.

"Ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate, pero soy muy pendejo usando las redes y la cagué horrible porque, todos mis asesores me dijeron 'quédate callado, y niega categóricamente', pero yo inocentemente dije 'no, voy a hablar con él, ¿cómo es que me quiere hacer daño así? Y le escribí y él publica y de ahí se engancharon de que 'Aleks Syntek sí habló con él', y pues sí, por pendejo, nunca debí. Mi esposa se enojó conmigo pero no porque crea que soy acosador sino por manejarlo con mucha inmadurez, mucha ingenuidad".

"Se me cayeron conciertos, estaba ayudando a muchas organizaciones a favor de niños, todo eso se me acabó; Sentí que se me venía el mundo abajo, fue una experiencia horrible de ver a Pati Chapoy dando la nota, me fui de nalgas. Y la verdad en esos momentos no sabes qué hacer, cómo reaccionar, me tardé en responder, no sentí el apoyo de mi disquera, ni de mi entonces manager, me sentí como muy solo”, admitió.

Eso sí, Aleks Syntek insiste en su inocencia: “Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos”.

Y compartió lo que más le molestó: "El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”.

"La pasé muy mal, a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban que si Gustavo Adolfo Infante, que si Horacio Villalobos, que son cuates que me conocen desde niño, desde hace años, hablando horrible de mí, sentí horrible, en el programa de Hoy, en los programas de TV Azteca, dudando de mí por un señalamiento de una persona”, recordó.

