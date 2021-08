Alejandro Tommasi: De consagrado actor a cantante triste... ¡Nadie descargó su canción!

Alejandro Tommasi ha forjado una carrera en cine, teatro y televisión, con decenas de telenovelas y dos Premios TVyNovelas en su historia, pero actualmente vive un bache en su faceta como cantante.

Al menos así lo compartió en un sorpresivo video en el que conmocionó a sus fans por expresar la tristeza que le dio darse cuenta que nadie escuchó su nuevo sencillo en plataformas digitales.

"No hay ni una persona que haya bajado la canción, solamente 50 personas la han escuchado. Es mucho trabajo, es una canción muy bonita de Juan Gabriel", dijo en un video que circuló esta semana.

En medio de la tristeza, dijo: "Lo más seguro es que cierre mis redes. Invierto muchísimo tiempo platicando, contestándoles, a veces unas burradas, he promovido mi disco y no me apoyan en nada. Cuando estuve en 'La Dama de Negro' nadie me fue a ver".

Y reflexionó: “Solamente para comunicarles que uno como artista vive del público, y pues al público le gustan los artistas, pero ya vi que soy una persona que no les interesa. Saco temas, no los compran; hago streamings, no van, no me van a ver, entonces no soy un artista que les interese, sólo les gusta verme en la televisión, en donde no pagan”,

Eso sí, aprovechó la oportunidad para explicar que es necesaria la descarga, y no solo la reproducción del tema: "Bajar una canción en cualquier plataforma que tengan, pero bajarla, no nada más ponerla. Unos ni siquiera la pelaron, me decían: ‘¿Cuál canción?’. Se las mando, les mando la dirección, la pueden bajar en cualquier plataforma, en su teléfono, que la descarguen porque si no, no sirve de nada, que la tengan ustedes ahí y que la escuchen porque está muy bonita"

"Es mucho trabajo para que no lo valoren. Cerraré redes y me alejaré, me dedicaré a hacer lo mío, a ser feliz, y no hacer felices a los demás", dijo.

Sin embargo, en días posteriores no eliminó sus redes y para sus sorpresa, comenzaron a llegarle mensajes de apoyo. Así que ahora, en sus historias de Instagram, comparte capturas de pantalla de sus fans que le mostraron que ya descargaron su nueva canción, llamada 'Cuando todo se acabe', y que está disponible AQUÍ.

Alejandro Tommasi celebró su cumpleaños este viernes 13 de agosto, y como no borró sus redes como había advertido, transmitió en vivo para todos sus fans.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!