Alejandro Sanz, el hombre que siempre apoya a Shakira... sí, también cuando canta contra Piqué

La historia de Alejandro Sanz y Shakira ha tenido varios momentos de estrecha colaboración en el ámbito de la música pero también en el plano personal.

Se conocieron en el 2000 y desde entonces comenzaron a frecuentarse hasta entablar una amistad que los llevó a componer "La tortura", una explosiva canción que derivó luego en un sensual video en el que Shakira mostró su usual habilidad para el baile.

La letra habla de un amor perdido y en el video, Alejandro interpreta el rol de un vecino voyerista que espía a Shakira por la ventana de su departamento. En algún momento, sin que se sepa a ciencia cierta si es parte de la fantasía del personaje de Sanz o si es una realidad, hay una apasionada escena de erotismo y sensualidad entre ambos. La letra dice:

Yo se que no he sido un santo

Pero lo puedo arreglar amor

No solo de pan vive el hombre

Y no de excusas vivo yo

La segunda colaboración entre el español y la colombiana fue en 2007, cuando compusieron "Te lo agradezco pero no", una canción cuya letra exalta la dignidad ante una despedida amorosa. Y otra vez en el video hay una escena de fuerte contenido sensual: Sanz, que se presenta como un bohemio trotamundos, se encuentra con Shakira en una calle de Compostela, España y de la nada comienza un baile que los pone al límite de su erotismo.

Te lo agradezco pero no

Te lo agradezco mira niña pero no

Yo ya logré dejarte aparte

No hago otra cosa que olvidarte

Te lo agradezco pero no

En algún momento sucedido en una de esas colaboraciones, Shakira y Alejandro grabaron un video casero que demuestra la enorme química entre ellos. Sanz simula ser un reportero que graba en video una entrevista con la cantante colombiana y le hace preguntas personales y la hace sonrojar con algunos comentarios que evidentemente solo ellos entienden. "To voy a lanzar un botellazo", le dice Shakira en tono de broma ante una de esas preguntas.

A través de su cuenta de redes sociales, Alejandro Sanz ha apoyado a Shakira desde que comenzó su proceso de separación de Gerard Piqué, el año pasado.

Y ahora que la colombiana ha lanzado la canción en la que descarga todo lo que vivió con Piqué, Alejandro Sanz fue de los primeros en responder a través de su cuenta de Twitter con un "Auuuuuu", que es uno de los gritos característicos de Shakira, sobre todo en la primera década del siglo XXI, justo cuando sucedieron las colaboraciones con Sanz.

